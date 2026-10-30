Posle negiranja tvrdnji Nemanje Karovića od strane Banke Poštanske štedionice, elektronskim putem smo mu se obratili i zatražili odgovore na pitanja:

1. Da li posedujete dokaze o tim vašim tvrdnjama i ako ih posedujete, da li možete da nam ih dostavite?

2. Ukoliko nemate dokaze, molim vas da nam odgovorite na osnovu čega ste izneli takve tvrdnje u javnost i da li ste razmišljali kakve sve posledice one mogu da izazovu?

Do zaključenja ovog izdanja Kurira od Karovića nismo dobili odgovore.