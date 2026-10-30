Šta je istina o navodnom pokušaju iznošenja milijarde dinara iz Banke Poštanska štedionica? Evo šta kažu odgovorni
- Banka Poštanska štedionica demantovala je navode Nemanje Karovića da je pokušano iznošenje oko milijardu dinara, uz poruku da je tvrdnja netačna i neosnovana.
- Iz BPŠ poručuju da je banka stabilna, likvidna i pod nadzorom regulatora, a NBS upozorava da neproverene informacije mogu da uznemire javnost.
Navodi kandidata Studentske liste Nemanje Karovića, izneti u sredu uveče na RTS-u, da je iz Banke Poštanska štedionica (BPŠ) pokušano iznošenje oko milijardu dinara, netačni su i neosnovani, tvrde iz te banke.
- Povodom navoda iznetih u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije 28. oktobra 2026. godine, prema kojima je iz Banke Poštanska štedionica navodno pokušano iznošenje oko milijardu dinara, Banka obaveštava javnost da su takve tvrdnje netačne i neosnovane. Takav pokušaj nije postojao - navedeno je u saopštenju Banke Poštanska štedionica.
Iz te banke ističu da je Banka Poštanska štedionica stabilna, likvidna i sistemski značajna finansijska institucija, koja svoje poslovanje obavlja u skladu s važećim propisima, uz jasno definisane kontrolne mehanizme i pod nadzorom nadležnih regulatornih organa.
Ugrožavanje sigurnosti banke
- Povezivanje nepostojećeg događaja s navodnim ugrožavanjem likvidnosti Banke, redovnosti isplate zarada i penzija, pa čak i stabilnosti celokupnog finansijskog sistema, predstavlja neosnovano dovođenje u pitanje sigurnosti institucije koja više od jednog veka uživa poverenje građana Srbije - saopštili su iz BPŠ.
Takođe, ističu da BPŠ, kao banka u državnom vlasništvu, s posebnom odgovornošću prema građanima, privredi i finansijskom sistemu Republike Srbije, ostaje dosledna svojoj misiji očuvanja stabilnosti, sigurnosti i poverenja.
- Posebno ukazujemo da iznošenje neproverenih informacija o poslovanju finansijskih institucija može neopravdano uznemiriti javnost i klijente i negativno uticati na poverenje u bankarski sistem, koje se gradi decenijama. Platne transakcije i raspolaganje sredstvima u Banci odvijaju se kroz propisane procedure, uz uspostavljene mehanizme interne kontrole i regulatornog nadzora. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se informacije koje se odnose na poslovanje banaka zasnivaju isključivo na proverenim i tačnim činjenicama - piše u saopštenju BPŠ.
Podsetimo, kandidat sa Studentske liste Nemanja Karović izjavio je u Dnevniku RTS-a da je iz Poštanske štedionice pokušana isplata, odnosno iznošenje velike količine novca, navodeći iznos od oko milijardu dinara.
- Postoje ozbiljne indicije da je iz Poštanske štedionice pokušano da se iznese ogromna količina novca, oko milijardu dinara, što je moglo da ugrozi finansijski sistem, likvidnost banke i eventualno dovede do poremećaja u redovnoj isplati plata i penzija. To je, na sreću, na vreme sprečeno zahvaljujući poštenim i profesionalnim ljudima iz tih institucija. O tome su obavešteni Narodna banka Srbije i nadležno tužilaštvo - naveo je Karović.
Posle negiranja tvrdnji Nemanje Karovića od strane Banke Poštanske štedionice, elektronskim putem smo mu se obratili i zatražili odgovore na pitanja:
1. Da li posedujete dokaze o tim vašim tvrdnjama i ako ih posedujete, da li možete da nam ih dostavite?
2. Ukoliko nemate dokaze, molim vas da nam odgovorite na osnovu čega ste izneli takve tvrdnje u javnost i da li ste razmišljali kakve sve posledice one mogu da izazovu?
Do zaključenja ovog izdanja Kurira od Karovića nismo dobili odgovore.
Bez širenja panike
Istim povodom pozvali smo Narodnu banku Srbije, odakle nam je usmeno rečeno da se centralna banka neće oglašavati povodom konkretnih slučajeva, navodeći da je cilj saopštenja koje je dostavljeno medijima da se spreči širenje panike u javnosti.
- Stabilnost finansijskog sistema je važan stub stabilnosti. Odgovornost za očuvanje finansijske stabilnosti je ne samo na Narodnoj banci Srbije već i na svim drugim institucijama i pojedincima koji olako iznose neproverene sumnje i podstiču neizvesnost. Podsećam da širenjem neproverenih i senzacionalističkih navoda jednaku štetu trpimo svi, kao građani iste države - saopšteno je iz kabineta guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković, a dodaje se da je "NBS u prethodnih 14 godina obezbeđivala stabilnost, ponoseći se iskusnim kadrom iz izazovnih vremena i značajno ulažući u budućnost kroz studentsku praksu i zapošljavanjem najboljih studenata sa svih fakulteta."