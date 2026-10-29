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Građani Srbije nisu žalili novca za turistička putovanja u inostranstvo ni ove godine, pa se trend povećane potrošnje iz 2025. godine nastavio, a deficit u turističkim uslugama dodatno produbio.

Podaci Narodne banke Srbije (NBS) pokazuju da je za prvih osam meseci ove godine deficit u turističkim uslugama iznosio 1,677 milijardi evra, odnosno za toliko su turisti iz Srbije više potrošili na putovanja van zemlje nego što je domaći turizam uspeo da zaradi od svoje ponude.

U istom periodu prošle godine, manjak je iznosio 1,277 milijarid evra, što znači da je deficit proširen za dodatnih 400 miliona evra u periodu od januara do avgusta 2026. godine.

Ključni doprinos ovom rastu dala je za oko pola milijarde evra povećana potrošnja na putovanja u inostranstvo, koja je u prvih osam meseci iznosila 3,632 milijarde evra u odnosu na prošlogodišnjih 3,124 milijarde evra u isto vreme.

Da deficit bude nešto niži zaslužna je blaga ekspanzija prihoda koji su pobrali domaći turistički poslenici, koji su do septembra dostigli 1,955 milijardi evra, odnosno za oko 100 miliona evra su bili veći nego u istom periodu 2025.

Svakog meseca više

Kada se pogleda pojedinačno po mesecima, u svakom mesecu ove godine od janauara zaključno sa avgustom, naši turisti su u inostranstvu trošili više nego prošle godine.

Tako je u januaru potrošeno 312 miliona evra u odnosu na prošlogodišnjih 267 miliona evra, u februaru 357 miliona evra u odnosu na 290 miliona evra, mart je doneo turistički ceh u inostranstvu od 373 miliona evra, dok je u istom mesecu prošle godine iznosio 327 miliona evra, a u aprilu i maju potrošeno je po 360 miliona evra u odnosu na 337, odnosno 339 miliona evra prošle godine.

Grčka, paradajz i pašteta Foto: Shutterstock

Međutim, letnji meseci su doneli pravu ekspanziju, naročito puna sezona u julu i avgustu tokom kojih su putnici iz Srbije potrošili 785, odnosno 609 miliona evra. U istim mesecima godinu ranije izdaci su se merili iznosima od 651 milion evra u julu i 526 miliona evra u avgustu.

Sličan trend, samo u mnogo nižim iznosima obeležio je i prihode domaćeg turizma, koji se posle prva dva meseca ove godine u kojima je potrošnja na turističke usluge u Srbiji bila niža nego prošle godine, vratio na staze rasta.

Tako je mart doneo rast sa 158 miliona evra prošle godine na skoro 200 miliona evra ove, u aprilu je potrošnja porasla sa 183 na 211 miliona evra, dok su maj i jun koji su su prošle godine doneli po 220 miliona evra ove godine ipak bili izdašniji sa 255, odnosno 239 miliona evra.

Od dva udarna letnja meseca bolji je bio avgust tokom kojeg su prihodi porasli više od 50 miliona evra, sa 281 na 336 miliona evra, dok je zarada u julu povećana sa 316 na 324 miliona evra.

Privatna putovanja eksplodirala

Kada se pogleda struktura potrošnje na turistička putovanja i usluge, jasno je da deficit zidaju privatna putovanja, kod kojih je minus povećan sa 967 miliona evra u prvih osam meseci 2025. godine na 1,337 miliona evra u istom periodu ove.

Iako je domaći turizam zabeležio solidne rezultate i rast prihoda sa 1,728 na 1,822 milijarde evra, potrošnja na privatna putovanja u inostranstvu rasla su mnogo bržim tempom, sa 2,696 na 3,159 milijardi evra, što je dodatno produbilo minus.

Kod poslovnog turizma takođe je blago proširen deficit, sa 310 miliona evra u periodu od januara do avgusta prošle godine na 340 miliona evra u istom razdoblju ove.

Prihod od dolazaka stranaca na poslovna putovanja u Srbiju blago je povećan sa 119 na 133 miliona evra, dok je odliv po tom osnovu iz Srbij povećan sa 428 na 473 miliona evra.

Sa deficitom od 1,677 milijardi evra u prvih osam meseci ove godine, Srbija se praktično približila minusu ostvarenom u celoj prošloj godini koji je iznosio 1,759 milijardi evra. Dosadašnji tempo potrošnje ukazuje da bi deficit do kraja ove godine mogao da se približi iznosu od čak dve milijarde evra.

To bi bio nastavak trenda iz 2025. godine, kada je potrošnja stanovnika Srbije u inostranstvu porasla skoro za četvrtinu za samo jednu godinu.

Naspram potrošenih 3,778 milijardi evra u 2024, građani Srbije su u prošloj godini finansijski odliv po osnovu turističkih putovanja van zemlje povećali za čak 23 odsto, na 4,653 milijardi evra. Dakle, samo za jednu godinu turistička potrošnja van granica zemlje povećana je za skoro 900 miliona evra.