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Danas isplata akcija AMS Osiguranja: Evo koliko će svaki vlasnik dobiti po jednoj akciji
- AMS Osiguranje danas isplaćuje dividendu vlasnicima preferencijalnih akcija za 2025. godinu, u bruto iznosu od 199,99 dinara po akciji.
- Pravo na isplatu imaju svi koji su 17. aprila 2026. bili upisani u CRHoV kao zakoniti imaoci preferencijalnih akcija.
- Odluka o raspodeli dobiti i dividendi doneta je na 69. redovnoj sednici Skupštine akcionara 27. aprila.
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AMS Osiguranje danas će isplatiti dividende vlasnicima preferencijalnih akcija za 2025. godinu u brutu iznosu od 199,99 dinara po akciji.
Pravo na isplatu dividende imaju sva lica koja su na dan 17. aprila 2026. godine (Dan dividende) bila upisana u CRHoV kao zakoniti imaoci preferencijalnih akcija ovog društva, objavio je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.
Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende doneta je na 69. redovnoj sednici Skupštine akcionara AMS Osiguranja 27. aprila.
Biznis Kurir/Tanjug
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