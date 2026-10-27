AMS Osiguranje danas će isplatiti dividende vlasnicima preferencijalnih akcija za 2025. godinu u brutu iznosu od 199,99 dinara po akciji.

Pravo na isplatu dividende imaju sva lica koja su na dan 17. aprila 2026. godine (Dan dividende) bila upisana u CRHoV kao zakoniti imaoci preferencijalnih akcija ovog društva, objavio je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.