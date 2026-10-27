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Prosečna neto zarada u avgustu u Moravičkom okrugu iznosila je 101.811 dinara, a najveća je bila u Lučanima i iznosila 112.576 dinara.
Potom slede Gornji Milanovac sa 105.868, Čačak sa 101.679 i Ivanjica 88.118 dinara.

U Užicu je u avgustu prosečna plata iznosila 108.926, u Valjevu 105.927, Kraljevu 101.672, Kragujevcu 114.351 dok je u Kruševcu prosečna zarada iznosila 103.286 dinara.

Prosečna avgustovska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 117.282 dinara (mesec pre toga 121.346), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Kurir Biznis/Tanjug

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