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Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku: U Srbiji 17,2 odsto preduzeća koristi veštačku inteligenciju
- RZS je utvrdio da je 17,2 odsto preduzeća u Srbiji koristilo veštačku inteligenciju.
- Najveća upotreba AI zabeležena je u Beogradu, gde je koristi 20,4 odsto preduzeća.
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Na teritoriji Srbije, 17,2 odsto preduzeća je koristilo tehnologiju veštačke inteligencije (AI), pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku (RZS) o upotrebi informaciono- komunikacionih tehnologija u Srbijie 2026. godine.
Posmatrano po regionima AI su najviše koristila preduzeća u Beogradu, njih 20,4 odsto.
Sledi Region Južne i Istočne Srbije sa 16,7 odsto preduzeća, zatim Vojvodina sa 15,8 odsto, dok su veštačku inteligenciju najmanje upotrebljavala preduzeća u Regionu Šumadije
i Zapadne Srbije, njih 12,5 odsto.
Biznis Kurir/Tanjug
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