Slušaj vest

Na teritoriji Srbije, 17,2 odsto preduzeća je koristilo tehnologiju veštačke inteligencije (AI), pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku (RZS) o upotrebi informaciono- komunikacionih tehnologija u Srbijie 2026. godine.

Posmatrano po regionima AI su najviše koristila preduzeća u Beogradu, njih 20,4 odsto.
Sledi Region Južne i Istočne Srbije sa 16,7 odsto preduzeća, zatim Vojvodina sa 15,8 odsto, dok su veštačku inteligenciju najmanje upotrebljavala preduzeća u Regionu Šumadije
i Zapadne Srbije, njih 12,5 odsto.

Biznis Kurir/Tanjug

Ne propustiteInfoBizI veštačka inteligencija u službi građana: Pošta Srbije otvorila kontakt centar nove generacije u Zemunu
Pošta Srbije
InfoBizZašto će kritičko razmišljanje biti važnije od lozinke? Sajber napadi u Francuskoj promenili pravila igre
Capture the flag
InfoBizToalet papir i tajni uređaji za snimanje: Šta znamo o hapšenju saudijskog inženjera iz kompanije OpenAI
OpenAI
InfoBizNajdramatičnije upozorenje za veštačku inteligenciju: Vodeća svetska laboratorija upozorava na ozbiljne incidente u narednih godinu-dve
AI veštačka inteligencija