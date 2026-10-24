Na teritoriji Srbije, 17,2 odsto preduzeća je koristilo tehnologiju veštačke inteligencije (AI), pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku ( RZS ) o upotrebi informaciono- komunikacionih tehnologija u Srbijie 2026. godine.

Posmatrano po regionima AI su najviše koristila preduzeća u Beogradu, njih 20,4 odsto.

Sledi Region Južne i Istočne Srbije sa 16,7 odsto preduzeća, zatim Vojvodina sa 15,8 odsto, dok su veštačku inteligenciju najmanje upotrebljavala preduzeća u Regionu Šumadije

i Zapadne Srbije, njih 12,5 odsto.