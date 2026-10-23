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Pošta Srbije otvorila je danas inovativni Kontakt centar, podržan alatima veštačke inteligencije, u novom prostoru u kompleksu Regionalnog poštansko-logističkog centra "Beograd" u Zemunu.

Otvaranju su prisustvovali ministar informisanja i telekomunikacija u tehničkom mandatu Boris Bratina, direktor Kancelarije za informacione tehnologije (IT) i elektronsku upravu ( eUpravu) Mihailo Jovanović i v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković, koji su i testirali rad sistema.

Na otvaranju inovativnog Kontakt centra u Ugrinovačkoj u Zemun rečeno je da je taj centar važna karika u komunikaciji sa korisnicima, jer omogućava pravovremene, tačne i pouzdane informacije i podršku u rešavanja njihovih zahteva.

Precizirano je i da je rad Kontakt centra proširen alatima Al Chat Bot, na internet stranici Pošte Srbije, i AI VoiceBot i da je dostupan za Post-ekspres uslugu, na brojevima telefona 011 3607 607 i 0800 100 808.

Pošta Srbije Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković rekao je da će uvođenje veštačke inteligencije u kol centar tog preduzeća omogućiti brže i efikasnije informisanje korisnika o statusu pošiljaka i drugim uslugama, ističući da je tehnološko unapređenje neophodno za povećanje produktivnosti i kvaliteta usluga.

On je naveo da je Pošta Srbije pokrenula projekat uvođenja veštačke inteligencije kako bi odgovorila na veliki broj poziva korisnika, navodeći da je tokom prošlogodišnjeg perioda pojačanog obima posla kol-centar dobijao i do 5.000 poziva na sat, na koje je oko 35 zaposlenih teško moglo da odgovori.

Pošta Srbije Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

"Danas tih 5.000 ljudi u satu mogu da pozovu ovaj centar i dobiju one najvažnije informacije, poput toga gde im se nalazi paket, kada će stići, da li je krenuo, da li je stigao u Beograd ili je krenuo iz Beograda za Niš“, rekao je Anđelković.

On je objasnio i da će virtuelna asistentkinja, koja predstavlja sistem veštačke inteligencije, moći da pruži i druge informacije o poštanskim uslugama, dok će se u slučajevima kada ne može da odgovori na pitanje korisnika uključivati zaposleni u kol-centru.

Anđelković je dodao da će se ovaj sistem kontinuirano unapređivati, navodeći da su procene da će za godinu dana moći da pruži odgovore na sva pitanja iz domena informacija kojima Pošta Srbije raspolaže, a koje su potrebne korisnicima.

Prema njegovim rečima, cilj je da Pošta Srbije nastavi da unapređuje usluge i postane jedna od najuspešnijih poštanskih kompanija u Evropi.

"Nećemo stati, koristićemo sve druge elemente koji su važni da budemo najbolja pošta u regionu, ali i jedna od najuspešnijih pošta u Evropi", zaključio je Anđelković.

Pošta Srbije Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović kazao je da je Pošta Srbije uvek bila lider u vođenju novih tehnologija i da su uvek prve tehnologije dolazile preko tog preduzeća.

"Danas Pošta pravi jedan veliki iskorak u primeni veštačke tehnologije, a to je primena AI u kontakt centru. Praktično, Pošta je dala dve odvojene usluge: jedna je AI chatbot, takozvani mali digitalni asistent na sajtu posta.rs koji omogućava svim korisnicima da se pravovremeno informišu o uslugama, a drugo je da kada pozovu kontakt centar, ukoliko nema dovoljno operatera mogu da pričaju sa veštačkom inteligencijom, a ukoliko im je potrebna dodatna informacija da zatraže razgovor sa operaterom u kontakt centru", rekao je Jovanović.

On je kazao da je Vlada Srbije na vreme, pokrenula transformaciju, digitalizaciju i pre svega primenu veštačke inteligencije, podsetivši da je 2019. doneta prva strategija, a 2024. druga strategija koja važi do 2030. godine i da je u skladu sa tim nabavljena prva nacionalna platforma za razvoj veštačke inteligencije.

"To su ozbiljni superkompjuteri na kojima razvijamo savremene tehnologije i primenu veštačke inteligencije. U ovom trenutku pored dva superkompjutera, očekujemo isporuku trećeg velikog superkompjutera koji treba da krene prema Srbiji iz Francuske do kraja ove godine, na kome ćemo primeniti veštačku inteligenciju u mnogim sektorima", rekao je Jovanović.

Paralelno sa tim, kako je dodao , radi se i na projektu izrade srpskog jezičkog modela kako bi imali domaću veštačku inteligenciju koja može odlično da priča srpski jezik i koji zna i ćirilicu i latinicu, i ekavicu i ijekavicu.

Pošta Srbije Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

"Ideja je da na taj način gradimo suverenu digitalizaciju, suverenu veštačku inteligenciju i da ne zavisimo od stranih rešenja, već da imamo domaća rešenja koja ćemo ponuditi i javnim preduzećima i svima onima koji žele da koriste", kazao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, cilj je da se na Ekspu 2027.prezentuj sva ta rešenja i da roboti koji su počeli da proizvode u Šapcu pričaju odlično srpski jezik i budu domaćini na paviljonima tokom trajanja specijalizovane izložbe.

"U tom smislu, Pošta Srbije jedna je od prvih javnih preduzeća i državnih institucija koja izlazi sa rešenjima vezanim za veštačku inteligenciju", rekao je on i čestiitao rukovodstvu i zaposlenima što su napravili taj ogroman iskorak i krenuli sa veštačkom inteligencijom.

Ministar informisanja i telekomunikacija u tehničkom mandatu Boris Bratina kazao je da otvaranje ovog savremenog Kontakt centra predstavlja značajan korak u modernizaciji i digitalnoj transformaciji Pošte Srbije, kao i u realizaciji Programa razvoja poštanskih usluga za period 2026. do 2030.

"Ovaj centar nije samo novi prostor i savremena tehnologija, već važan korak ka bržoj, efikasnijoj i kvalitetnijoj komunikaciji sa korisnicima, u skladu sa potrebama savremenog društva i rastuće e-trgovine", rekao je on.

Bratina je naglasio i da je Srbija ovim projektom još jednom potvrdila da je pouzdan partner u sprovođenju razvojnih ciljeva u unapređenju poštanskih usluga i da će koristi od ovog centra osetiti i građani i privreda kroz lakši pristup informacijama, veću transparentnost i efikasniju podršku korisnicima.

U Službi Kontakt centra Pošte Srbije,kako je danas rečeno angažovano je 30 zaposlenih, koji na mesečnom nivou obrade u proseku 45.000 poziva i 3.500 pisanih upita korisnika.

Danas su uručena i priznanja najboljim zaposlenima u Pošti Srbije na tehnološkim poslovima u prva dva kvartala 2026. godine.