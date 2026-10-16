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Savremeni poslovni objekat u industrijskoj zoni Subotice, u ulici Čantavirski put 14g, novi je prostor poštansko-logističkog centra 24200 Subotica. Na današnjem otvaranju, Zoran Anđelković, v.d. direktora Pošte Srbije, istakao je da će ovaj moderan centar sa robotskom podrškom, omogućiti veći i brži obim realizacije poštanskih usluga, uključujući post-ekspres i logističke usluge.

Goste je pozdravila direktorka Regionalne radne jedinice „Subotica, Zrenjanin, Sombor, Kikinda” Tatjana Andrić, koja je izrazila zadovoljstvo zbog preseljenja centra u novi i uslovniji prostor za obavljanje delatnosti i zaposlene. Andrić je rekla da će poštanski centar u Subotici nastaviti sa razvojem logističkih usluga u skladu sa potrebama privrednog razvoja i rastuće internet trgovine.

Ministar u tehničkoj Vladi Demo Beriša čestitao je novi poštanski centar direktoru Anđelkoviću i zaposlenima, kako je rekao, na projektu od velikog značaja i dokazu da se može raditi i bolje i brže. „Subotica je prva kontaktna tačka iz Evrope, za svu robu i poštu koja ulazi u Republiku Srbiju“, rekao je Beriša. Prema njegovim rečima, kako bi se povezao sever i jug, Pošti Srbije poželeo je podjednako moderan centar u Preševu.

Direktor Anđelković naglasio je da se u poštansku infrastrukturu i procese ulaže kontinuirano i najavio nove poštanske centre u Kruševcu, Zaječaru i Vranju. Istakao je da će projekat robotizacije sproveden u pet poštanskih centara, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu, u prethodnoj godini, obuhvatiti, pored Subotice i druge regionalne centre, jer pored unapređenja procesa sortiranja ima širi značaj za pružanje drugih usluga, poput PostTis-a i dostave pošiljaka na 1.000 Poštinih paketomata. Najavio je realizaciju projekta Mobilni poštar do marta naredne godine, koji će poštarima i dostavljačima omogućiti bolje i kraće rute, kao i naplatu računa prilikom dostave korisnicima.

roboti Pošta Srbije Foto: Pošta / Igor Đukanović

„Infrastrukturnu i tehnološku modernizaciju centara u lokalnim i regionalnim zonama širom Srbije, nastavljamo u Subotici, jer je to naše dugoročno razvojno opredeljenje, s obzirom na stratešku ulogu pouzdanog partnera privrede i građana. Zahvaljujući ovoj vrednoj investiciji, poslovni i privatni korisnici ne samo da će dobiti bolju poštansku uslugu, zaposleni bolje uslove za rad, već ovaj centar postaje ključno čvorište za preradu pošiljaka za područje više gradova i okruga koje pokriva regionalna radna jedinica sa sedištem u Subotici”, rekao je Anđelković.

U okviru poštanskog kompleksa u Subotici, na prostoru površine 2.300 metara kvadratnih, smešteni su savremeni pretovarno-sortirni centar, magacinski prostori za tradicionalnu poštansku tehnologiju, skladištenje i održavanje trnsportnih sredstava, kancelarije stručnih službi sedišta radne jedinice, i post-ekspres kurirska služba pošte 24116 Subotica.

„Pošta Srbije je institucija sa tradicijom dugom 186 godina, koja je kroz svoju istoriju uvek pratila tehnološki razvoj i prilagođavala se potrebama građana i privrede. Danas taj razvoj nastavlja primenom robotizacije i savremenih tehnologija u svojim logističkim centrima. Otvaranje robotizovanog poštansko-logističkog centra u Subotici još jedan je konkretan primer kako tehnologija može da unapredi efikasnost, ubrza obradu pošiljaka i istovremeno olakša rad zaposlenima. Ovo je put kojim Srbija nastavlja da gradi modernu i digitalno naprednu infrastrukturu”, istakao je dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, u čestitki povodom otvaranja novog centra u Subotici.

Dostavljaču pošte 24116 Subotica, Nenadu Ivankovu, među najuspešnijim post-ekspres dostavljačima u Pošti Srbije, direktor Zoran Anđelković, uručio je ovom prilikom, zahvalnicu za doprinos radu, reputaciji i imidžu.