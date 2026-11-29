Niko ne živi u njemu, a troškovi papreni

Niko ne živi u njemu, a troškovi papreni

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Nasledstvo se često doživljava kao veliko finansijsko olakšanje, posebno kada je reč o stanu u Beogradu, gde su cene nekretnina visoke. Međutim, kada prođe početno uzbuđenje zbog dobijene imovine, vlasnika može da sačeka neprijatno iznenađenje: stan mora da se održava čak i kada u njemu niko ne živi. Računi, porez na imovinu, troškovi zgrade i povremene popravkemogu da postanu ozbiljan mesečni izdatak.

Zato naslednici koji ne planiraju da se odmah usele ili izdaju stan treba da razmisle koliko će ih koštati samo njegovo čuvanje. Prazna nekretnina ne troši struju i vodu kao ona u kojoj se živi, ali to ne znači da su troškovi nula. Deo obaveza stiže svakog meseca, deo jednom godišnje, a najveći neplanirani izdaci mogu se pojaviti kada zgradi ili samom stanu zatreba ozbiljnija popravka.

Grejanje se plaća i kada u stanu niko ne živi

Najveća stavka može biti centralno grejanje. Prema cenovniku JKP „Infostan tehnologije“, cena za domaćinstva iznosi 153,94 dinara po kvadratnom metru mesečno. To znači da vlasnik stana od 50 kvadrata, ako se grejanje obračunava prema površini, plaća oko 7.697 dinara mesečno, odnosno 92.364 dinara godišnje.

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Održavanje zgrade nije dobrovoljan trošak

Vlasnik stana učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade, bez obzira na to da li u nekretnini živi. To obuhvata, između ostalog, popravke krova, fasade, instalacija, ulaza i lifta.Iznos zavisi od odluka stambene zajednice, ugovora i vrste usluga koje su organizovane.

U Beogradu održavanje zgrade preko JKP „Gradsko stambeno“ za stanove iznosi 29,82 dinara po kvadratnom metru u zgradi sa liftom, odnosno 18,67 dinara u zgradi bez lifta. Za stan od npr. 50 kvadrata to je 1.491, odnosno oko 934 dinara mesečno. Održavanje higijene zajedničkih delova zgrade obračunava se dodatno i iznosi 403,16 dinara po stanu.

Porez na imovinu stiže i kada nema stanara

Naslednik koji postane vlasnik stana preuzima i obavezu plaćanja poreza na imovinu. Njegov iznos zavisi od zone u kojoj se nekretnina nalazi, prosečne cene kvadrata koju je utvrdio grad, površine, starosti objekta i poreske stope. Zbog toga dva stana iste veličine, ali na različitim lokacijama, ne moraju imati isti porez.

Primera radi, za stan u prvoj zoni navedena je prosečna cena od 254.158 dinara po kvadratu, dok je u osmoj zoni 48.258 dinara. Za one koji ne znaju, prva zona obuhvata najskuplje gradske lokacije, dok se u osmoj nalaze područja sa znatno nižim prosečnim vrednostima, pa tako porez može biti različit za stanove iste površine.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vlasnik plaća i kada ne koristi stan

Posebno je važno da naslednici ne računaju da će troškovi nestati ako isključe vodu, struju i ne ulaze u stan. Neke stavke zavise od potrošnje, ali druge se obračunavaju prema površini, broju stanova ili pravilima stambene zajednice. Na primer, odvoz smeća u Beogradu za domaćinstva iznosi 12,10 dinara po kvadratnom metru, što je za 50 kvadrata 605 dinara mesečno.

Na računu mogu biti i pogonska spremnost vodovodnog sistema, dimničarske usluge, zajednička struja i druge stavke, u zavisnosti od zgrade i načina obračuna.

Zato je možda najbolje pregledati konkretan račun Infostana, umesto oslanjanja na iskustvo komšije iz druge zgrade.

Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock, Ilustracija

Koliko iznosi u totalu mesečni trošak za stan od 50 kvadrata?

Da bi se videlo koliko vlasništvo može da košta, možemo uzeti primer stana od 50 kvadrata u Beogradu, u zgradi sa liftom, koji je priključen na centralno grejanje. Kada se saberu grejanje, odvoz smeća, održavanje zgrade, higijena zajedničkih prostorija, pogonska spremnost vodovoda i dimničarske usluge, dobija se oko 10.521 dinar mesečno.

Ovaj trošak ne uključuje porez na imovinu, potrošnju vode i struje, dodatne usluge i vanredne popravke.

Suma sumarum, samo navedene stavke za godinu dana iznose oko 126.253 dinara. Kada se dodaju porez na imovinu, eventualni račun za struju, osiguranje i troškovi popravki, godišnji izdatak može biti znatno veći. Iznos nije univerzalan: stan bez centralnog grejanja ili u zgradi sa drugačijim ugovorom o održavanju imaće drugačiju računicu.

Profesionalni upravnik i dodatni radovi

Moramo da pomenemo i da u pojedinim zgradama vlasnici plaćaju profesionalnog upravnika. Njegova naknada zavisi od ugovora koji je stambena zajednica zaključila, broja stanova i obima usluga. Zato naslednik treba da proveri da li se ta stavka već nalazi u objedinjенom računu ili se plaća posebno.

Još veći izdatak mogu biti radovi koji se ne ponavljaju svakog meseca, kao što su, recimo, popravka lifta, sanacija krova, popravka fasade ili vodovodnih instalacija, radova koji mogu zahtevati dodatno izdvajanje novca od vlasnika.

Zakon predviđa da stambena zajednica može imati rezervni fond za investiciono održavanje, a vlasnici učestvuju u tim troškovima prema pravilima koja važe za zgradu.

Foto: RTS Printscreen

Šta ako naslednik ne želi da zadrži stan?

Na kraju, ako naslednik ne planira da živi u nekretnini, jedna mogućnost je izdavanje. Prihod od zakupnine može da pokrije deo ili sve troškove, ali treba uračunati porez na prihod od izdavanja, moguće periode bez zakupaca i novac potreban za održavanje. Stan koji je dugo prazan takođe može zahtevati provetravanje, kontrolu instalacija i povremene popravke.

Druga mogućnost je prodaja, naročito ako vlasnik nema novca za redovno održavanje ili je stan u lošem stanju. Pre odluke treba proveriti vlasničku dokumentaciju, eventualne terete, dugovanja za komunalne usluge i obaveze prema stambenoj zajednici. Tako se izbegava situacija da se nekretnina proda ili izda, a da prethodno nisu rešeni važni finansijski i pravni problemi.

Nasledstvo donosi imovinu, ali i obaveze

Sve u svemu, naslednici bi zato pre donošenja odluke trebalo da zatraže poslednje račune za Infostan, struju i porez na imovinu, kao i podatke o mesečnim izdvajanjima za održavanje zgrade. Korisno je proveriti i da li postoje planirani radovi, dugovanja ili sporovi u stambenoj zajednici.

Stan u Beogradu može biti vredna imovina, ali njegovo posedovanje nije besplatno čak ni kada je nasleđen i prazan. Zato je pre odluke da se nekretnina zadrži, izda ili proda važno napraviti realnu računicu. Nasledstvo može da bude finansijska prednost, ali samo ako vlasnik može da podnese troškove koje ono nosi.