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Na strmoj parceli pored jezera Sabljaci kod Ogulina, projektovana je montažna kuća za odmor u kojoj su položaj drveća, stena i pogled na vodu vodili svaku važnu odluku. Arhitekta Tatjana Liktar Elez i vlasnik Neven Sorić otkrivaju kako je nastala kuća čije prizemlje daje osećaj boravka među krošnjama drveća.

Rezultat je kuća ukupne bruto površine 160 kvadratnih metara, koja kombinuje betonski podrum i drveni montažni prizemni sprat. Njenih 110 kvadratnih metara prizemlja je organizovano na dva nivoa koja prate nagib terena, dok je prostor za fitnes takođe posvećen podrumu od 50 kvadratnih metara. Parcela se prostire na 1.000 kvadratnih metara unutar građevinske zone i dodatnih 500 kvadratnih metara van nje.

Ali karakter ove nove zgrade prvenstveno je određen njenim odnosom prema onome što ju je dočekalo na lokaciji: šumi, stenama i jezeru, koje je, zahvaljujući velikim staklenim površinama, stalno prisutno u životu kuće.

Svaki metar, a često i svaki milimetar

- U dobrom prostoru, svaki metar, a često i milimetar, je važan. Kvalitet kuće ne zavisi od njene veličine, već od dobro osmišljenog rasporeda prostora i zanimljivih odnosa između prostora. Što je kuća manja po rasporedu prostora, to su važniji jasna organizacija i jasna ideja, kao što je slučaj sa kućom u Sabljacima, objašnjava Tatjana Liktar Elez.

Vlasnici su se kancelariji obratili sa placem i jasnom željom za drvenom montažnom kućom za odmor.

Bajkovita radnja koja je zahtevala oprez

Prva poseta arhitekte lokalitetu ostavila je posebno sećanje. Gotovo bajkovit komad šume, stene i drveće neobičnih oblika bili su istovremeno i najveća vrednost parcele i razlog za veoma oprezan pristup.

- Prvi osećaj, priznajem, bio je blizu panike jer na tako osetljivom terenu, čak i mala intervencija može trajno promeniti prirodu. Upravo ono što nas je brinulo, netaknuto zemljište, stene i drveće, postalo je ono što je arhitektura trebalo da sačuva i istakne, zajedno sa pogledom na jezero, seća se arhitekta.

Strmina parcele zahtevala je najviše razmišljanja. Kuća je postavljena na ivici šume kako bi se sačuvala većina drveća, a odluke o njenoj lokaciji donete su na osnovu preciznog terenskog rada: geodetski inspektori su ucrtali položaj svakog drveta na mapi. Uklonjeno je samo nekoliko stabala koja su se nalazila na gradilištu.

Projekat je stoga izmenjen: deo kuće je spušten u teren, a ispod prizemlja je izgrađen betonski podrum. Time je iskorišćen i prostor koji prvobitno nije bio namenjen za dodatne sadržaje.

- Stene nisu bile pogodne za oslonac, a prostor ispod prizemlja je mogao biti mnogo bolje iskorišćen, pa je kuća dobila betonski podrum sa dodatnim sadržajima. Prizemlje je, međutim, ostalo ono što smo želeli od početka, drvena kuća među krošnjama drveća, otvorena ka jezeru, objašnjava Tatjana.

Najveći izazov projekta je tako postala prilika za njegovo proširenje. Tokom izgradnje, kuća je modifikovana kako bi uključila fitnes zonu, uz zadržavanje osnovnog koncepta drvenog prizemlja povezanog sa šumom i pogledom na vodu.

Izabrano rešenje kombinuje dva konstruktivna sistema: betonski podrum i prizemlje u prefabrikovanoj drvenoj panelnoj konstrukciji, obloženoj drvetom. Kuća je pokrivena klasičnim drvenim jednovodnim krovom sa blagim nagibom. Konstrukcija je razvijena u saradnji sa strukturnim projektantom Markom Zidarićem .

Prefabrikovani način gradnje je zadržan zbog brzine izvođenja, manjeg obima posla na parceli i izgleda drvene kuće u šumi.

Nekoliko koraka do pogleda na jezero

Osnovna arhitektonska ideja bila je veoma jasna: kuća treba što manje da se upliće u teren na kojem stoji.

- Iz te odluke proistekla je prva ideja, lagana drvena montažna kuća na čeličnim stubovima koja lebdi iznad zemlje. Gradilište je upotpunilo tu ideju, kaže arhitekta.

Kada kamenje promeni projekat

Prvobitno rešenje nije predviđalo betonsku ploču. Podna konstrukcija je trebalo da se sastoji od drvene rešetke oslonjene na čelične šipove, a kuća je trebalo da bude podignuta od tla. Međutim, tokom izgradnje ispostavilo se da stene nisu pogodne za takvu potporu.

Kuća je bila projektovana za opuštanje i druženje, tako da veličina nije bila glavni cilj dizajna. Važnije je bilo stvoriti prostor gde je lako provoditi vreme zajedno i gde je priroda uvek nadohvat ruke.

Prizemlje površine 110 kvadratnih metara obuhvata prostrani dnevni boravak, dve spavaće sobe, dva kupatila i dodatnu manju sobu. Podrum, dodat promenom dizajna tokom izgradnje, upotpunio je ovu organizaciju prostorom za fitnes.

Za arhitektu, raspored prostorija je temelj svakog projekta: prostor treba da bude funkcionalan, tekuć i povezan sa spoljašnjošću. U ovoj kući, organizovan je na dva nivoa, prateći nagib terena.

Ulaz je na višem nivou, sa kog se može pristupiti ostavi, dvema spavaćim sobama i dva kupatila. Nekoliko stepenika niže, naći ćete zajednički dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Mala razlika u visini dodaje dinamiku i prirodno odvaja mirniji, privatniji deo kuće od prostora za okupljanje.

Ova tranzicija je arhitektin omiljeni trenutak u kući.

- Moj omiljeni trenutak je kada siđete tih nekoliko stepenica od ulaza u dnevnu sobu i jezero se otvori pred vama kroz stakleni zid. Ono što fotografije teško prenose je osećaj boravka među krošnjama drveća, miris šume i pogled na jezero koje je uvek ispred vas, opisuje on.

Podrum sa fitnes prostorom je namerno pristupan spolja. Ova odluka takođe ima veoma praktičnu svrhu: daje vlasnicima dodatni razlog da izađu iz kuće i prošetaju po parceli.

Stakleni zid koji uokviruje pejzaž

Položaj i veličina otvora prate karakter pojedinačnih soba i poglede koje im parcela pruža. Dnevni prostor je zastakljen celom dužinom i orijentisan ka jezeru, čineći pogled na vodu stalnom kulisom enterijera.

Balkonska vrata glavne spavaće sobe takođe gledaju na jezero. Ostale sobe i kupatila okrenute su ka zadnjem delu parcele, ka krošnjama drveća, što taj deo kuće čini mirnijim i intimnijim.

Veliki stakleni paneli nisu zahtevali dodatna rešenja za privatnost. U blizini kuće nema komšija, tako da nije bilo potrebe da se otvori zaklone od pogleda drugih ljudi.

Veza sa okolinom je dodatno naglašena terasom koja okružuje dnevni boravak. Ona ga produžava ka spolja i vizuelno i u svakodnevnoj upotrebi, a kroz stakleni zid, enterijer i eksterijer se doživljavaju kao jedna prostorna celina.

- Na terasu se može pristupiti i iz glavne spavaće sobe, tako da jutarnja kafa ili veče pored jezera bukvalno počinje na pragu. Terasa je tako veza između kuće i šume, a put do spa zone takođe vodi napolje, poput kratke šetnje kroz parcelu, kaže arhitekta.

Ariš koji će vremenom postati deo šume

Spoljašnjost kuće dominira drvo. Prizemlje ima ventilisanu fasadu obloženu arišom, ispod koje se nalazi betonski podrum. Za arhitekte, drvo je bio prirodan izbor za kuću u šumi, a takođe je odgovaralo izabranom sistemu prefabrikovane gradnje.

Važan deo ovog izbora je kako će se materijal menjati tokom vremena. Ariš će postepeno postajati siv i dobijati patinu, tako da će se kuća sve više stapati sa drvećem koje je okružuje, iz godine u godinu. Vreme će tako nastaviti da oblikuje njen odnos sa okolinom.

- Želeli smo miran i topao enterijer koji ne konkuriše pogledu, već ga uokviruje. Zato smo u enterijer uneli drvo: ono prostoru daje topliji osećaj i nastavlja priču fasade, pa kuća i šuma oko nje deluju kao celina, objašnjava Tatjana.

Ovaj pristup povezuje arhitekturu, unutrašnji prostor i pejzaž kroz materijal koji se pojavljuje na fasadi, u enterijeru i neposredno oko kuće.

Deo nameštaja je napravljen po meri kako bi se raspoloživi prostor što bolje iskoristio. To se odnosi na kuhinju, neke od garderobera i stepenice koje povezuju dva nivoa prizemlja.

Na površini od 110 kvadratnih metara, takva rešenja omogućavaju korišćenje svakog centimetra, uz očuvanje prozračnosti enterijera.

Dominira drvo

Spoljašnjost kuće dominira drvo. Prizemlje ima ventilisanu fasadu obloženu arišom, ispod koje se nalazi betonski podrum. Za arhitekte, drvo je bio prirodan izbor za kuću u šumi, a takođe je odgovaralo izabranom sistemu prefabrikovane gradnje.

Važan deo ovog izbora je kako će se materijal menjati tokom vremena. Ariš će postepeno postajati siv i dobijati patinu, tako da će se kuća sve više stapati sa drvećem koje je okružuje, iz godine u godinu. Vreme će tako nastaviti da oblikuje njen odnos sa okolinom.

- Želeli smo miran i topao enterijer koji ne konkuriše pogledu, već ga uokviruje. Zato smo u enterijer uneli drvo: ono prostoru daje topliji osećaj i nastavlja priču fasade, pa kuća i šuma oko nje deluju kao celina, objašnjava Tatjana.

Ovaj pristup povezuje arhitekturu, unutrašnji prostor i pejzaž kroz materijal koji se pojavljuje na fasadi, u enterijeru i neposredno oko kuće.

Deo nameštaja je napravljen po meri kako bi se raspoloživi prostor što bolje iskoristio. To se odnosi na kuhinju, neke od garderobera i stepenice koje povezuju dva nivoa prizemlja.

Na površini od 110 kvadratnih metara, takva rešenja omogućavaju korišćenje svakog centimetra, uz očuvanje prozračnosti enterijera.

Vlasnik koji je uživao u gradnji

Pored dizajnerskih izazova koje je predstavljao teren, izgradnja je zahtevala mnogo rada na pojedinačnim elementima i detaljima. Vlasnik je sam uradio veliki deo posla, tako da se iz prve ruke upoznao sa procesom izgradnje kuće.

- Teško je biti objektivan jer sam iskreno uživao u gradnji, pa su zahtevni zadaci za mene bili više izazov nego stres. Ipak, izdvojio bih ventilisanu fasadu od ariša, uređenje pejzaža, postavljanje dvostrukih vatrootpornih panela i rešavanje niza sitnih detalja koji se uvek nagomilavaju pred kraj gradnje i zahtevaju mnogo vremena i strpljenja - ističe Neven.

Njegovo iskustvo otkriva i manje vidljivu stranu projekta: iza konačne jednostavnosti prostora, kriju se brojne implementacione odluke, prilagođavanja i sati posvećeni završnim detaljima. Na ovoj lokaciji, uređenje pejzaža zahtevalo je dodatnu pažnju, kao i radovi na samoj kući.

Od prvog sastanka do završetka prošlo je nekoliko godina. Saradnja sa investitorima počela je početkom 2022. godine, kada je počelo projektovanje. Građevinska dozvola je dobijena 2023. godine, a izgradnja je završena 2025. godine. Montažna konstrukcija prizemlja skratila je radove na parceli zahvaljujući izradi drvene konstrukcije u radionici.

Investicija ispod 300.000 evra uz veliku ličnu posvećenost

Lično učešće vlasnika u radu takođe je uticalo na ukupnu vrednost investicije. Pored sopstvenog rada, Neven se trudio da nabavlja materijale što je moguće direktno od proizvođača, što mu je omogućavalo da kontroliše troškove.

- Pošto sam veliki deo posla uradio sam i materijal koliko god je to bilo moguće nabavljao direktno od proizvođača, uspeo sam da ukupnu investiciju zadržim ispod 300.000 evra. Za investitora koji bi sve prepustio izvođačima radova, iznos bi lako premašio 400.000 evra zbog brojnih kvalitetnih, ali i skupih rešenja, kaže vlasnik.

Nakon svih odluka, promena i zadataka implementacije, najvažnija stvar je svakodnevni život koji kuća pruža svojim vlasnicima.

- Boravak u kući je pravo zadovoljstvo. Svaki put kada dođemo, uživamo u pogledu, mirisu drveta, lepoti okoline i udobnosti samog prostora. Kuća je jednostavno mesto gde se čovek odmah opusti, naglašava Neven.

- Dobra kuća za odmor ne mora biti velika. Mora biti dobro organizovana, otvorena prema pogledu i povezana sa prirodom oko sebe. Najvažnije je da poštujete mesto u koje dolazite, ali i da ga slušate, kaže arhitekta.

U Sabljacima je to značilo izbor drveta, prilagođavanje kuće nagibu terena, očuvanje većine drveća i prihvatanje promena kada su stene pokazale da je prvobitno rešenje potrebno preispitati. Kuća je tako dobila betonski podrum sa dodatnim sadržajima, dok je njeno prizemlje zadržalo ono čime je cela priča počela: osećaj boravka u drvenoj kući među krošnjama drveća, sa pogledom na jezero.

Ovaj odnos se možda najjasnije oseća pri silasku iz ulaznog prostora u dnevnu sobu. Nekoliko koraka, promena visine i pogled koji se iznenada otvara prema vodi dovoljni su da se jasno stavi do znanja koliko je projekat određen svojom lokacijom.