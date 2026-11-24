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Nova deonica Dunavskog koridora, duga 2,56 kilometara, puštena je u saobraćaj. Time je u funkcionalnu celinu povezano gotovo 64 kilometra brze saobraćajnice od auto-puta E-75 do ulaza u Golubac. Do završetka celokupnog koridora preostala su još četiri kilometra u zoni obilaznice oko Golupca.

Nova deonica brze saobraćajnice Požarevac – Veliko Gradište – Golubac puštena je u saobraćaj jutros u 10 časova.

Reč je o delu saobraćajnice od kružnog toka kod mosta preko Mlave do Bratinca, u zoni Požarevca.

Otvaranjem nove deonice povezano je gotovo 64 kilometra Dunavskog koridora, od auto-puta E-75, u zoni naplatne rampe "Požarevac", do ulaza u Golubac.

Ukupna dužina Dunavskog koridora je 68 kilometara, a preostali su završni radovi na poslednja četiri kilometra saobraćajnice, u zoni obilaznice oko Golupca.

Izgradnjom Dunavskog koridora Požarevac, Veliko Gradište i Golubac biće bolje saobraćajno povezani sa Beogradom, a putovanje od glavnog grada do Golupca trajaće sat i 20 minuta.

U Ministarstvu ističu da je projekat od velikog značaja za razvoj saobraćajne infrastrukture Srbije, kao i za privredni razvoj lokalnih sredina i unapređenje potencijala cele istočne Srbije.