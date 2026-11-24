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Prosečna neto plata u pravnim licima Republike Hrvatske za septembar ove godine iznosila je 1.543 evra, što je nominalno na nivou avgusta, a realno niže za 0,9 odsto, dok je u odnosu na septembar prošle godine nominalno više za šest, a realno za 1,2 odsto, objavio je u ponedeljak Državni zavod za statistiku (DZS).

Najviša prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima za septembar isplaćena je u vazdušnom saobraćaju, 2.431 evro, a najniža u proizvodnji odeće, 1.004 evra.

Medijalna plata u Hrvatskoj

Medijalna neto plata za septembar iznosila je 1.346 evra, što je u odnosu na avgust više za 0,7 odsto, a u odnosu na septembar prošle godine više za 6,8 odsto.

Prosečna mesečna bruto plata za septembar iznosila je 2.177 evra, što je u odnosu na avgust 2026. nominalno niže za 0,1 odsto, a realno za jedan odsto. U odnosu na septembar prošle godine, bruto plata je nominalno veća za 7,5, a realno za 2,7 odsto.

Podaci DZS-a pokazuju da je neto plata za septembar za deset odsto zaposlenih u pravnim licima bila do 889 evra. Dvadeset odsto zaposlenih u pravnim licima zaradilo je u septembru platu do 979, a trideset odsto do 1.086 evra. Platu do 1.207 evra imalo je 40 odsto zaposlenih, a potom sledi medijana od 1.346 evra, što znači da je polovina zaposlenih imala platu za septembar manju, a polovina veću od tog iznosa.

Kako je granica šestog decila od 1.500 evra manja od prosečne plate od 1.543 evra, to znači da je gotovo dve trećine zaposlenih primilo platu za septembar manju od prosečne.

Raspodela prema decilima pokazuje i da je za više od 80 odsto zaposlenih plata za septembar bila manja od dve hiljade evra.

Prosečna plata u Srbiji

S druge strane, prema najnovijim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), prosečna neto zarada u Srbiji za avgust 2026. godine iznosila je 117.282 dinara (oko 997 evra po srednjem kursu NBS). U odnosu na isti mesec prošle godine, prosečna neto plata je nominalno veća za 11,1 odsto, a realno za 8,7 odsto, dok je u poređenju sa julom ove godine nominalno manja za 3,3 odsto.

Prosečna bruto zarada za avgust iznosila je 161.953 dinara, što je nominalno više za 10,9 odsto, a realno za 8,5 odsto u odnosu na avgust 2025. godine. Posmatrano na nivou perioda januar–avgust 2026. godine, prosečna neto zarada ostvarila je nominalni rast od 11,4 odsto, odnosno realni rast od 8,5 odsto u odnosu na isti period lane.

Medijalna neto zarada za avgust iznosila je 93.325 dinara, što znači da je polovina zaposlenih u Srbiji ostvarila zaradu do tog iznosa. Medijana je tako za 23.957 dinara niža od republičkog proseka.