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Povod za ovu reakciju je saopštenje Banke Poštanska štedionica, koja je upozorila javnost na širenje zlonamernih tvrdnji na društvenim mrežama kojima se klijenti pozivaju da povuku svoj novac. Iz ove banke navode da je reč o direktnom pokušaju narušavanja poverenja u finansijski sistem i ističu da nastavljaju da posluju odgovorno, štiteći tradiciju i sigurnost klijenata dugu više od jednog veka.

Govoreći za Kurir televiziju o tome koliko ovakve glasine mogu da poljuljaju građane i kako da procene da li je njihov novac zaista na sigurnom, Dušan Uzelac sa portala "Kamatica" najpre je ukazao na osetljivost samog bankarskog sistema i nekontrolisani prostor interneta.

- Poverenje je osetljiva kategorija i lako može da se naruši, pogotovo u bankarskom sistemu gde građani ne razumeju u potpunosti šta se dešava u pozadini - koji su mehanizmi, kakva je regulativa i ko vrši nadzor. Međutim, bitno je napomenuti da je bankarstvo jedna od najregulisanijih industrija, upravo zato što ta regulativa i služi da očuva poverenje građana. Sa druge strane, danas na društvenim mrežama svako može da napiše bilo šta, anonimno i bez ikakve odgovornosti - kaže Uzelac.

04:55 PANIKA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZBOG POŠTANSKE ŠTEDIONICE Građanima stižu lažni pozivi da hitno podignu sav novac! Stručnjak upozorava: Evo šta se krije iza svega Izvor: Kurir televizija

On je podsetio na nedavne slične situacije, koje su takođe unosile nemir, ali su se na kraju završile na štetu onih koji su poverovali glasinama, naglasivši da je novac ipak najbezbedniji u banci.

- Tu je i odgovor na vaše pitanje: za sve što se dešava u bankarskom sistemu treba pitati stručnjake, jer jedino oni mogu da objasne realnu situaciju. Društvene mreže ne treba uvek shvatati ozbiljno. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da je bankarski sistem stabilan, pod kontrolom i bez ikakvih poremećaja na tržištu. Istina je da su skorašnja dešavanja unela određeni nemir među građane. Podsetiću, međutim, da se i za evro pričalo da će skočiti na 120 ili 130 dinara, pa se ništa od toga nije desilo. Svi koji su tada kupovali evro sada su na gubitku jer prilikom prodaje ponovo plaćaju proviziju. Dakle, nema potrebe za ishitrenim reakcijama i podizanjem novca - sigurniji je u banci nego kod kuće - kaže Uzelac.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Šta stoji iza stabilnosti Poštanske štedionice?

Na pitanje mogu li ovakve glasine i priče o navodnom iznošenju novca u budućnosti ipak da ugroze poslovanje banke sa tako dugom tradicijom, Uzelac objašnjava da ova institucija ima posebnu težinu i zaštitu u domaćem sistemu.

- Banka Poštanska štedionica je stabilna državna banka. Ona je sistemska banka i bitno ju je razdvojiti od svih ostalih poslovnih banaka, zato što iza nje stoji stabilan poslovni mehanizam i stabilno upravljanje. Čak i ako postoji neki detalj ili greška u poslovanju, to nije ugrožavajuće. U svim bankama danas imate neku vrstu potresa, poput nenaplativih kredita, ali bankarski sistem je potpuno regulisan.

Dušan Uzelac, urednik "Kamatice" Foto: Kurir Televizija

Za kraj, urednik "Kamatice" pojašnjava kako banke u praksi rešavaju situacije kada klijenti ne vraćaju kredite ili kada veći broj ljudi odjednom zatraži svoj novac, ponavljajući da objave sa mreža treba uzimati sa velikom rezervom.

- Da li se pojavi klijent koji ne može da vrati kredit? Da, pojavi se. Da li to može da ugrozi banku? Ne, zato što mehanizam u pozadini predviđa sve te situacije, pa čak i onu u kojoj neko zahteva da povuče svoj novac. Sve je to obezbeđeno i postoji likvidnost, što znači da je banka u svakom trenutku spremna da odgovori na svoje obaveze. I opet ponavljam: neproverene informacije sa društvenih mreža treba da ostanu u domenu zabave, a ne da služe kao ozbiljna preporuka - rekao je Uzelac.

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