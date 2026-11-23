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Godži bobice, voće poreklom iz Kine koje se poslednjih petnaestak godina širi širom sveta, sve više se uzgaja i na našim prostorima. Jedan zasad nalazi se u Irigu, gde se prostire na hektaru, a sadni materijal proizvođači su nabavili iz Bugarske. Ipak, stručnjaci upozoravaju da proizvodnja može biti isplativa samo ako se razvije zaokružen posao, koji podrazumeva i preradu i prodaju gotovih proizvoda.

Sadnice stigle iz Bugarske, zasad se prostire na hektaru

Godži bobice potiču iz Kine, sa južnih predela Tibeta, gde rastu na nadmorskoj visini od oko 3.000 metara. Na plantaži u Irigu biljke su posađene na površini od jednog hektara, a rasadni materijal nabavljen je iz Bugarske, gde se proizvodnjom sadnica bave i kineski stručnjaci.

Foto: screenshot YT/RTVojvodine

- Tamo su stručnjaci iz Kine i iz Evropske unije. Tamo se bave genetskom proizvodnjom rasadnog materijala i, kao što vidite, prijem biljaka je sto posto - kaže Stevan Martić, proizvođač godži bobica.

Ova višegodišnja žbunasta biljka može da naraste i do pet metara, ali je proizvođači u Irigu održavaju na visini od oko dva metra kako bi branje bilo lakše.

Foto: screenshot YT/RTVojvodine

Proizvodnja isplativa uz preradu plodova

Stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta ističu da je godži veoma otporna biljka, ali upozoravaju da sama proizvodnja plodova ne garantuje i isplativost.

- Proizvodnja može biti isplativa samo ako imate zaokružen biznis plan, odnosno da prodajete gotove proizvode. Jer Kinezi imaju ogromne plantaže godžija koji suše, pa ih izvoze i mi ne možemo da budemo konkurentni sa Kinezima - kaže profesor dr Nenad Magazin sa Poljoprivrednog fakulteta.

Foto: screenshot YT/RTVojvodine

Dodatni izazov predstavlja i berba, jer je plod veoma sitan i mekan, pa radnici moraju da budu obučeni za taj posao.

Proizvođači iz Iriga godži prodaju kao sirovinu, ali i prerađen u sokove i čajeve. Plod se može prodavati i zamrznut, a prema rečima Martića, u takvom stanju može da se čuva i do godinu dana u frižideru.

Koliko godži bobica ima u Srbiji?

Tačan podatak o ukupnoj površini zasada godži bobica u Srbiji ne postoji u zvaničnim državnim registrima. Republički zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede ovu kulturu ne vode kao zasebnu kategoriju, već je svrstavaju u opštu grupu ostalog jagodastog i bobičastog voća.