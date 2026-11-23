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Banke u Srbiji ublažile su kriterijume za odobravanje dinarskih gotovinskih kredita građanima tokom trećeg tromesečja 2026. godine, dok uslovi za ostale vrste kredita stanovništvu nisu menjani.

Prema rezultatima ankete Narodne banke Srbije, do kraja godine banke očekuju umeren rast tražnje, pre svega za dinarskim keš kreditima i kreditima za refinansiranje.

Kriterijumi za odobravanje kredita stanovništvu ublaženi su uglavnom zbog nižih kamatnih marži na dinarske zajmove. Pojedine banke povećale su i maksimalne iznose gotovinskih kredita koje građani mogu da dobiju putem interneta.

S druge strane, cenovni uslovi za devizno indeksirane kredite bili su nepovoljniji, što se, prema izveštaju NBS, može povezati sa prethodnim rastom euribora. Tražnja građana za kreditima od jula do septembra ostala je nepromenjena.

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U poslednjem tromesečju banke očekuju veće interesovanje za dinarske gotovinske kredite i refinansiranje postojećih obaveza, ali ne planiraju promenu kreditnih standarda.

Kada je reč o privredi, banke tokom trećeg tromesečja nisu menjale kriterijume za odobravanje kredita preduzećima, a isti pristup očekuju i do kraja godine. Ukupna tražnja privrede za kreditima bila je manja zbog slabijeg interesovanja za dugoročno zaduživanje, dok je tražnja za kratkoročnim kreditima porasla. U poslednjem tromesečju banke očekuju veće interesovanje za gotovo sve vrste kredita privredi.

U anketi, sprovedenoj od 1. do 14. oktobra, učestvovalo je 17 banaka koje zajedno čine više od 99 odsto bilansne sume bankarskog sektora Srbije.

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Finansijski savetnik Vladimir Vasić ocenjuje da ublažavanje kriterijuma za dinarske gotovinske kredite znači da građani kod pojedinih banaka mogu lakše da dođu do pozajmice ili dobiju povoljniju ponudu. To, kako objašnjava, zavisi od visine primanja, postojeće zaduženosti i procene banke.

"Tražnja građana za kreditima u trećem tromesečju bila je stabilna. U oktobarskoj anketi banke su do kraja godine očekivale umeren rast tražnje, pre svega za keš kreditima i refinansiranjem. Od tada su se monetarni uslovi promenili. NBS je 12. novembra podigla referentnu stopu sa 5,75 odsto na 6 odsto, a kamatu na prekonoćne depozite banaka kod NBS na 4,75 odsto.

"Viša kamata čini držanje viška dinarske likvidnosti kod centralne banke privlačnijim. Zato bih bio oprezan sa očekivanjem da će banke nastaviti da ublažavaju kriterijume. Koliko će tražnja porasti zavisiće i od toga po kojoj ceni će građani moći da se zaduže", navodi Vasić.

On podseća da je Skupština konstituisana, dok formiranje vlade tek predstoji.

"Uticaj buduće vlade na kreditne uslove moći ćemo da procenimo kada vidimo njene ekonomske mere. Za odluke banaka u ovom trenutku neposredno su važniji trošak finansiranja, konkurencija i procena da li će klijenti moći uredno da otplaćuju kredite", zaključuje Vasić.