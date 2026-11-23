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Umesto da se tokom zime povlačite u zatvorene prostore i izbegavate niske temperature, zašto ne biste prihvatili zimske čari na drugačiji način? Širom Evrope termalne banje i saune na otvorenom nude savršenu priliku za opuštanje, odmor i zagrevanje.

Tradicija kupanja u termalnim vodama stara je vekovima, a brojni kompleksi i danas su među omiljenim mestima za predah širom kontinenta.

Ako želite da hladnije mesece provedete na drugačiji način, ovo su mesta u Evropi koja bi trebalo da se nađu na vašoj zimskoj turističkoj listi.

Termalne banje Kupanje pod polarnom svetlošću na Islandu

Za ljubitelje posmatranja polarne svetlosti, islandska laguna Laugarás Lagoon spaja uživanje u geotermalnim vodama sa mogućnošću posmatranja ovog spektakularnog prirodnog fenomena.

Laguna na dva nivoa nalazi se na obali reke Hvita, otvorena je do kasnih večernjih sati tokom zime i udaljena je nešto više od sat vremena vožnje od Rejkjavika. Posetioci mogu da uživaju u kupanju pod tamnim zimskim nebom i da, ukoliko vremenski uslovi dozvole, posmatraju polarnu svetlost.

Temperatura geotermalne vode kreće se između 37 i 39 stepeni Celzijusa. Za potpuno islandsko iskustvo, posetioci nakon kupanja mogu da se oprobaju i u hladnoj vodi bazena koji se puni svežom rečnom vodom.

Foto: Printscreen YouTube

Termalno kupatilo Sečenji u Budimpešti, Mađarska

Mađarska prestonica Budimpešta poznata je po termalnim kupatilima, a među najpoznatijima je Sečenji, jedan od najvećih banjskih kompleksa na evropskom kontinentu.

Njegov termalni deo obuhvata tri zatvorena bazena, u kojima se temperatura vode kreće od 28 do 40 stepeni. Temperatura vode u spoljašnjem termalnom bazenu iznosi između 36 i 38 stepeni Celzijusa.

Voda dolazi iz bunara Svetog Stefana broj dva i sadrži kalcijum, magnezijum, natrijum i druge minerale. Vode bogate mineralima tradicionalno se koriste u okviru banjskih tretmana za osobe sa degenerativnim oboljenjima zglobova, kao i hroničnim i subakutnim artritisom.

Emser Terme u Bad Emsu, Nemačka

Emser Terme nudi veliki izbor unutrašnjih i spoljašnjih bazena, čija se temperatura kreće od 18 do 38 stepeni Celzijusa.

Temperatura vode u unutrašnjem termalnom bazenu iznosi oko 33 stepena, a gostima je na raspolaganju i manji prostor za sedenje sa mlaznicama za masažu. U kompleksu se nalaze i topli bazen sa mehurićima, kao i dodatni unutrašnji termalni bazen sa temperaturom od 36 stepeni.

Posebnu atrakciju predstavlja biljno parno kupatilo Sidroga, u kojem se preporučuje boravak ne duži od 15 minuta. Temperatura iznosi 47 stepeni, a prostorom se šire mirisi kamilice, žalfije, nane i majčine dušice.

Termalna voda ovog kompleksa sadrži više od 30 minerala i elemenata u tragovima. U Emser Termama preporučuju da kupanje u termalnoj vodi ne traje duže od 20 minuta, nakon čega bi trebalo napraviti pauzu od 20 do 30 minuta.

Rimske terme Dor u francuskim Pirinejima

Na nadmorskoj visini od 1.450 metara, u francuskim Pirinejima, nalaze se Bains Romains de Dorres, termalna kupališta sa širokim pogledom na okolne doline.

Posetiocima su na raspolaganju dva spoljašnja bazena, u kojima se mogu kupati u vodi zagrejanoj na temperaturu između 37 i 40 stepeni Celzijusa.

Ovo mesto posebno se preporučuje onima koji žele da se opuste i odmore nakon fizičkog napora, a kupanje u termalnoj vodi može da pruži prijatan osećaj opuštanja mišića.

Terme Bath Spa u Batu, Engleska

Jedna od najpoznatijih atrakcija engleskog grada Bata je Thermae Bath Spa, kompleks sa četiri termalna kupatila u kojima temperatura vode iznosi oko 35,3 stepena Celzijusa.

Posebnu pažnju privlači otvoreni bazen na krovu, odakle se pruža pogled na gradske krovove i panoramu istorijskog centra.

Ovaj kompleks jedini je dnevni spa centar u Velikoj Britaniji koji koristi prirodne termalne vode iz Bata. One sadrže 42 minerala i elementa u tragovima, a u njima su uživali još Kelti i Rimljani, pre više od 2.000 godina.

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Saune na otvorenom sa spektakularnim pogledom Sauna pored jezera u hotelu Alpenhotel Kitzbühel, Austrija

Za one koji žele da se opuste uz pogled na austrijsko jezero Švarce, hotel Alpenhotel Kitzbühel nudi posebnu atrakciju – saunu smeštenu neposredno uz obalu jezera.

Nalazi se izvan hotelskog velnes prostora i otvorena je tokom cele godine. Temperatura u sauni može da dostigne čak 90 stepeni Celzijusa.

Osim pogleda na jezero, posetioci mogu da uživaju i u panorami planinskog masiva Vilder Kajzer i planina oko Kicbila.

Plutajuće saune u Ourlandu i Flomu, Norveška

Na norveškom fjordu Ourland nalazi se sauna postavljena na plutajućem pristaništu, okružena impresivnim planinskim pejzažima.

FjordSauna je tokom zimske sezone otvorena tri puta nedeljno i može da primi do 12 osoba. Posetioci mogu da rezervišu zajedničke ili privatne termine, a uz privatne sesije dostupni su i vođeni rituali.

Boravak traje najviše sat i po, a iskustvo podrazumeva smenjivanje boravka u vreloj sauni i ulaska u hladnu vodu fjorda.

U obližnjem Flomu večernji „aufgus“ rituali predstavljaju posebnost zimske sezone. Tokom ovog tretmana, majstor za saunu poliva vrelo kamenje vodom pomešanom sa eteričnim uljima, uz pažljivo odabranu muziku.

Vođena sesija traje 60 minuta, a namenjena je grupama do osam osoba.

Redovne posete sauni mogu doprineti boljoj cirkulaciji, kvalitetnijem snu, jačem imunitetu i opštem osećaju zdravlja i ravnoteže u organizmu Foto: Shutterstock

Sauna u švedskom arhipelagu u centru Skärgårdens Kanotcenter

U mestu Resero u Švedskoj posetioci mogu da uživaju u sauni na drva sa pogledom na more.

Centar Skärgårdens Kanotcenter nudi termine u trajanju od sat i po, a temperatura u sauni kreće se između 60 i 80 stepeni Celzijusa, piše Euronews.

Drva za loženje obezbeđena su na licu mesta, tako da posetioci mogu sami da održavaju vatru i prilagođavaju boravak u sauni sopstvenom ritmu.