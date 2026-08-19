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Srbija je poznata po brojnim banjama koje privlače posetioce iz zemlje i inostranstva, ali postoje i one koje, iako imaju značajan potencijal, još nisu među najposećenijim destinacijama. Jedna od takvih banja nalazi se na jugu Srbije, na svega desetak kilometara od Niša.

U podnožju Koritnika smeštena je Niška Banja, mirno mesto okruženo prirodom, idealno za one koji žele odmor daleko od gradske gužve. Iako nije velika po površini, ova banja se izdvaja prijatnom klimom tokom cele godine. Zahvaljujući zaštiti Svrljiških planina sa severne strane, Niška Banja ima veliki broj sunčanih dana i povoljne klimatske uslove.

Jedna od najtoplijih banja u Srbiji

Među brojnim banjskim mestima u Srbiji, Niška Banja se ubraja među najtoplije. Prosečna godišnja temperatura vazduha iznosi oko 11,7 stepeni Celzijusa, što doprinosi njenim povoljnim klimatskim karakteristikama.

Foto: Shutterstock

Posebnu vrednost ove banje predstavljaju njene mineralne vode. Vode sa pet izvora bogate su mineralima i drugim korisnim elementima, zbog čega se tradicionalno koriste u terapijske svrhe.

Lekovita svojstva banjske vode posebno se povezuju sa reumatskim tegobama i oboljenjima. Takođe, prema dosadašnjim iskustvima i primeni u banjskom lečenju, koriste se i kod određenih problema sa organima za varenje, respiratornim organima i želucem, kao i u periodu oporavka nakon preloma zbog mogućeg povoljnog uticaja na proces zarastanja kostiju.

Terapije u Niškoj Banji primenjuju se i kod osoba sa određenim ginekološkim tegobama, srčanim oboljenjima, povišenim krvnim pritiskom, bolestima kardiovaskularnog sistema, kao i poremećajima rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

1/5 Vidi galeriju Niška Banja poznata je po lekovitoj vodi i blatu Foto: Marko Karović

Prirodni faktori koji doprinose lečenju

Osim mineralnih voda, na povoljan uticaj boravka u Niškoj Banji utiču i njene klimatske karakteristike. U terapijske svrhe koristi se i lekovito blato, koje se naročito primenjuje kod reumatskih oboljenja.

Spoj prirodnih bogatstava, povoljne klime i blizine Niša čini Nišku Banju zanimljivom destinacijom za odmor, rehabilitaciju i oporavak, iako još uvek nije među najpoznatijim banjama u Srbiji.

Cene smeštaja

Niška Banja ima brojne hotele, ali i vrlo pritupačan privatan smeštaj. Cene smeštaja su vrlo pristupačne, pa noćenje u vrlo lepom apartmanu košta oko 1.200 dinara (nešto više od 10 evra) po osobi u privatnom smeštaju, a kažu da ima i jeftinije. Kad je u pitanju smeštaj u Instutu Niška Banja cena je od 4.500 do 5.000 dinara po osobi u dvokrevetnoj sobi, a osim noćenja uključena su sva tri obroka, kao i podrška medicinskog osoblja.