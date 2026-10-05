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Isplata jednokratne pomoći od 6.000 dinara završena je 25. septembra, ali to ne znači da su svi građani već podigli novac. Za deo građana sredstva i dalje čekaju na računu, a rok za podizanje zavisi od toga po kom osnovu su ostvarili pravo. Najvažnije je da građani znaju da nije isti rok za sve.

Oni koji su se za novčanu pomoć prijavili preko portala Uprave za trezor imaju godinu dana od dana uplate da podignu svojih 6.000 dinara.

Prema informacijama Ministarstva finansija, za ovu grupu rok ističe kada se gase posebni namenski računi, odnosno 1. septembra 2027. godine. Sa druge strane, građani koji pravo na 6.000 dinara ostvaruju preko Akcionarskog fonda nemaju rok za podizanje novca.

Kako da proverite gde vas čeka novac?

Ako niste sigurni da li ste bili među građanima koji su imali pravo na isplatu, status je mogao da se proveri preko portala Uprave za trezor.

Građani koji su se prijavili preko Trezora, a nisu imali odgovarajući račun, dobili su novac na namenski račun u Banci Poštanska štedionica, koji je za ovu svrhu automatski otvoren. Za podizanje novca potrebna je važeća lična karta.

Niste se prijavili? Možda ste novac dobili automatski

Posebno je važno da građani ne pretpostave da su ostali bez pomoći samo zato što nisu popunjavali prijavu. Oko 4,8 miliona lica imalo je status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, a među njima su i slučajevi u kojima pravo pripada zakonskim naslednicima.

Penzioneri i korisnici socijalne pomoći takođe nisu morali posebno da se prijavljuju za ovu isplatu. Zato je za one koji nisu pratili proceduru najvažnije da provere svoj status, umesto da pretpostave da im novac ne pripada.

Posebna procedura za naslednike

Kod Akcionarskog fonda postoji još jedna važna situacija. Ako je nosilac prava preminuo, novac ne propada, već pravo može pripasti zakonskim naslednicima. Ministarstvo finansija je navelo da se u ukupnom broju nosilaca prava nalaze i preminula lica, pri čemu novac pripada njihovim zakonskim naslednicima.

U tim slučajevima postupak nije isti kao kod građana koji su se samostalno prijavili za pomoć. Potrebno je da naslednici raspolažu odgovarajućim ostavinskim rešenjem i ličnom kartom, a status se može proveriti preko portala Uprave za trezor.

Koliko građana je dobilo 6.000 dinara?

Prema podacima Ministarstva finansija, pravo na ovu jednokratnu naknadu ostvaruje oko 7,1 milion lica, pri čemu su u taj broj uključeni i nosioci prava iz Akcionarskog fonda, kao i građani koji su se prijavili preko Trezora.

Prvog dana isplate realizovano je oko 5,4 miliona isplata, dok je za pomoć preko portala Uprave za trezor bilo prijavljeno oko 1,75 miliona građana. Drugim rečima, veliki deo građana nije morao da prolazi kroz klasičnu prijavu.

Novac nije "propao" ako ga niste odmah uzeli

Ako ste među građanima koji su se prijavili preko Trezora, ne morate da žurite na šalter, ali morate da imate u vidu rok. Za tu grupu važi rok od godinu dana od uplate, dok kod prava koja se isplaćuju preko Akcionarskog fonda nema vremenskog ograničenja za podizanje.

Zato je prvi korak jednostavan, proverite svoj status i vidite po kom osnovu vam je novac isplaćen. Jer ako ste među građanima koji još nisu podigli svojih 6.000 dinara, novac vas i dalje čeka, samo je važno da znate gde je i koji rok važi baš za vas.