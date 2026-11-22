Alkohol može da izvuče i najgore i najbolje iz ljudi

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Otići na piće, pojaviti se na dogovorenom mestu ili nekome mahati dok odlazi vozom - upravo takvi zahtevi deo su posla Šojija Morimota. Japanac iz Tokija postao je poznat po neobičnoj usluzi u okviru koje klijentima jednostavno pravi društvo. Od njega se ne očekuje da preuzme neku posebnu ulogu niti da osmišljava zabavu.

Morimoto objašnjava da njegovo "ne raditi ništa“ ipak podrazumeva osnovnu komunikaciju.

"Jedem i pijem sa klijentima i na njihova jednostavna pitanja dajem jednostavne odgovore“, objasnio je.

Jedna od njegovih klijentkinja, Aruna Čida, želela je da se u javnosti pojavi obučena u sari, ali se brinula kako bi njeni prijatelji reagovali na takav izlazak.

Zato je angažovala Morimota. Kako je rekla, uz njega nije osećala pritisak da mora da održava razgovor ili zabavlja drugu osobu.

Njegova usluga, ipak, ima jasne granice. Odbio je, na primer, zahtev da premesti frižider jer to podrazumeva fizički rad. Takođe ne prihvata ni zahteve seksualne prirode.

Do 170 evra po satu

Morimoto je tokom vremena eksperimentisao i sa cenom svog društva. Krajem 2024. godine uveo je model prema kojem klijenti sami određuju koliko će platiti.

Pre toga je, prema navodima Reutersa, za susret u trajanju od dva do tri sata naplaćivao između 10.000 i 30.000 jena, što je približno 50 do 170 evra po satu.

Tada je rekao da još ne zna da li će takav način naplate biti održiv, ali da želi da ga isproba.

Među neobičnim angažmanima našli su se čekanje trkača na cilju maratona, kao i video-poziv tokom kojeg je pravio društvo klijentkinji dok je sređivala sobu.

Svoja iskustva opisao je u knjizi "Rental Person Who Does Nothing“, što bi u prevodu značilo "Iznajmite osobu koja ne radi ništa“.

Prema navodima izdavačke kuće Pan Macmillan, ideja je nastala nakon što mu je bivši šef prigovorio da ničime ne doprinosi poslu. Morimoto se tada zapitao da li postoji mesto i za osobu koja "ne radi ništa“.