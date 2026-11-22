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Vozači u Hrvatskoj suočavaju se sa velikom promenom koja bi mogla ozbiljno da ih košta. Od 14. novembra na snazi su nova pravila prema kojima će u brojnim slučajevima sami morati da plate popravku automobila nakon sudara sa divljači, čak i ako nisu odgovorni za saobraćajnu nesreću.

Kako prenosi Index.hr, Hrvatski lovački savez objavio je da više ne prima prijave šteta nastalih u saobraćajnim nesrećama sa divljači koje su se dogodile 14. novembra ili kasnije.

Razlog su izmene Zakona o lovstvu, koje je Hrvatski sabor usvojio 30. oktobra.

Za nezgode koje su se dogodile zaključno sa 13. novembrom, prijave se i dalje mogu podnositi putem dosadašnjeg portala Saveza.

Niste krivi, ali račun stiže vama

Najveća promena odnosi se na utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu.

Prema novim pravilima, ako vozač poštuje saobraćajne propise, ali mu iznenada pred automobil istrči srna ili druga divlja životinja, štetu na vozilu moraće da plati iz sopstvenog džepa.

To se odnosi na situacije u kojima se utvrdi da za nezgodu nisu odgovorni ni vozač ni korisnik lovišta.

U takvim slučajevima svaka strana snosi sopstvenu štetu.

Drugim rečima, čak i kada vozač nije prekoračio brzinu niti prekršio saobraćajne propise, to više ne znači da će imati pravo na naknadu troškova popravke automobila.

Država već platila više od 55 miliona evra

Dosadašnji sistem omogućavao je vozačima da u određenim okolnostima dobiju naknadu štete preko zajedničke polise osiguranja Hrvatskog lovačkog saveza, koju je finansirala država.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Hrvatske, od 2018. godine za ovu namenu izdvojeno je više od 55 miliona evra.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić ranije je objasnio da je postojeći sistem postao veliko finansijsko opterećenje i da je potrebno jasnije odrediti ko snosi odgovornost.

- U slučajevima kada nema dokazane krivice nijedne strane, svaka strana snosiće sopstvenu štetu - izjavio je ministar prilikom predstavljanja izmena zakona.

Više od 6.000 sudara sa divljači za godinu dana

Koliko je ovaj problem rasprostranjen pokazuju podaci hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom 2025. godine zabeležena su 6.163 naleta vozila na divljač. U tim nesrećama šest osoba zadobilo je teške, a 49 lakše telesne povrede.

Najčešće je dolazilo do sudara sa srnećom divljači.

Od 2018. do aprila 2026. godine prijavljeno je gotovo 40.000 šteta, za koje je isplaćeno više od 48 miliona evra.

Kako vozači mogu da zaštite svoj novac?

Nova pravila posebno pogađaju vozače koji nemaju odgovarajuće osiguranje.

Obavezno osiguranje od auto-odgovornosti ne pokriva štetu na sopstvenom automobilu, zbog čega vozači mogu proveriti da li njihova kasko polisa obuhvata i sudare sa divljim životinjama.

Postoji i mogućnost ugovaranja dodatnog osiguranja koje pokriva nalet na životinje.

Hrvatski autoklub savetuje vozačima da kod svojih osiguravajućih kuća provere kakvu zaštitu imaju i da li je potrebno ugovoriti dodatno pokriće.

Novim zakonom promenjena su i pravila uklanjanja stradale divljači sa neograđenih javnih puteva. Za njeno zbrinjavanje zadužen je korisnik najbližeg lovišta, kojeg o događaju obaveštava upravljač puta.