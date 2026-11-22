Slušaj vest

Prodavnice su već počele da nude popuste, pojedini proizvodi mogu da se pronađu po nižim cenama, a kako se praznici približavaju, raste i rizik da baš ona igračka koju dete želi više ne bude dostupna. Zato čekanje decembra nije uvek najbolja opcija za kućni budžet.

Iako se mnogi nadaju da će pred sam kraj godine naići na još veća sniženja, nema garancije da će tako biti. Trgovci mogu da nastave akcije i u decembru, ali najtraženiji modeli mogu da se rasprodaju i pre nego što počne glavna praznična kupovina. Roditelji se tako mogu naći pred izborom da kupe skuplju zamenu ili da obilaze više prodavnica u potrazi za istim proizvodom.

Foto: Profimedia

Novembarske akcije već privlače kupce

Trgovci su već krenuli sa prazničnim ponudama, a pojedine akcije važe tokom celog novembra. Tako neki veliki lanci već ima posebne kupone za igračke, među kojima su lutke, društvene igre, slagalice i drugi proizvodi, dok određene pogodnosti važe za članove njihovog programa lojalnosti. Takođe, u ponudi se mogu pronaći i konkretni popusti na popularne kategorije igračaka.

Koliko trenutno koštaju igračke?

Koliko su akcije zastupljene pokazuje i pregled tržišta koji prati više od 10.000 igračaka u 35 trgovinskih lanaca. Prema podacima jedne platforme, trenutno je 2.234 artikla na sniženju, a medijalna cena igračaka iznosi 1.299 dinara. Među proizvodima koji su na akciji nalaze se LEGO setovi, društvene igre, plišane igračke i automobili.

Razlike u cenama mogu biti prilično velike, čak i kada je reč o sličnim proizvodima. Primera radi, pojedini LEGO setovi mogu da se pronađu za oko 2.400 dinara, dok društvene igre koštaju od nekoliko stotina do više hiljada dinara, u zavisnosti od proizvođača i sadržaja pakovanja. Zato se pre kupovine isplati proveriti cenu istog proizvoda u nekoliko prodavnica.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

U decembru može da nastane problem sa zalihama

Jedan od razloga zbog kojih ne treba previše odlagati kupovinu jeste dostupnost proizvoda. Kada se približe Nova godina i praznici, određene lutke, popularni setovi, igračke iz aktuelnih crtanih filmova i kolekcionarske figurice mogu brzo da se rasprodaju, a da zalihe nisu uvek zagarantovane pokazuju i obaveštenja trgovaca.

S druge strane, kada je cena u pitanju, iako igračke neće automatski poskupeti u decembru, imajte u vidu da pojedini proizvodi mogu biti skuplji nego u novembru, naročito ako se završe akcijska sniženja ili ako trgovci promene cene zbog povećane potražnje.

Foto: Shutterstock

Pažnja, na ovim mestima su igračke najskuplje

Prilikom planiranja kupovine, uzmite u obzir i da su igračke uglavnom najskuplje u specijalizovanim prodavnicama igračaka, velikim tržnim centrima i pojedinim manjim radnjama koje prodaju popularne brendirane proizvode.

Posebno visoke cene mogu da imaju licencirane igračke, veliki LEGO kompleti, interaktivne lutke i proizvodi koji su trenutno veoma traženi.

Posebno skupe mogu biti igračke poznatih brendova, veliki kompleti za slaganje, električni automobili za decu, kućice za lutke i interaktivni roboti.Njihove cene neretko dostižu nekoliko desetina hiljada dinara, pa roditelji pre kupovine treba da provere da li se isti model negde drugde prodaje jeftinije. Kod ovakvih proizvoda razlika između redovne i akcijske cene može značajno da utiče na kućni budžet.

Nasuprot tome, u hipermarketima i diskontnim prodavnicama često se mogu pronaći povoljnije ponude, naročito tokom akcijskih nedelja.

Foto: New Africa/Shutterstock

Kako da roditelji prođu najpovoljnije?

U svakom slučaju, najbolje je da prvo napravite spisak igračaka koje deca žele, a zatim proverite gde su najpovoljnije. Ako je reč o popularnom modelu koji je već na dobroj akciji, nema mnogo razloga da čekate decembar. Sa druge strane, za igračke koje nisu posebno tražene i za koje postoji mnogo sličnih alternativa, mogu da sačekaju nove praznične ponude.

Na kraju, najvažnije je ne ostavljati kupovinu poklona za poslednjih nekoliko dana pred Novu godinu. Novembar trenutno nudi dovoljno akcija da roditelji mogu da rasporede troškove i izbegnu prazničnu gužvu, a kupovinom na vreme smanjuju mogućnost da ostanu bez igračke koju su deca dugo priželjkivala. Najveća ušteda zato ne mora da bude u čekanju najvećeg popusta, već u tome da se željeni poklon kupi po dobroj ceni dok ga još ima.