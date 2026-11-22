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Kompanija Ziđin koper Srbija saopštila je da Rudnik bakra Majdanpek, u kome trenutno radi 1.410 ljudi, traži 38 novih radnika, uglavnom za poslove u flotaciji.

- Među profilima koje je najteže pronaći na tržištu rada su električari, zavarivači, bravari, mašinbravari i vulkanizeri. Potrebni su nam i pomoćnici električara, mlinari, filteristi, kao i radnici za poslove na jalovištu, ciklonima, vibrododavačima i transportnim trakama, kazao je rukovodilac Odeljenja za zapošljavanje i obuku u majdanpečkom ogranku Srbija Ziđin Koper, Vuk Joksimović, navedeno je u saopštenju.

Za većinu tih radnih mesta, kako je dodao Joksimović, traži se treći ili četvrti stepen stručne spreme, pre svega mašinske, tehničke ili rudarske struke.

- Posebno je izražen nedostatak električara na tržištu rada, pa je pronalaženje odgovarajućih kandidata jedan od najvećih izazova službe za ljudske resurse", istakao je on.

Školovanje mladih

Napomenuo je da je školovanje mladih jedan od načina da se obezbede novi stručnjaci.

Prema njegovim rečima, tehnička škola u Majdanpeku je ove godine upisala prvu generaciju učenika na obrazovni profil elektrotehničar energetike.

- Ipak, do stasavanja tih novih kadrova proći će nekoliko godina, pa razmatramo i opciju dokvalifikacije radnika. Dodatnim školovanjem i polaganjem potrebnih ispita pojedini zaposleni mogli bi da steknu kvalifikacije za posao uklopničara, a potom bi, uz odgovarajuću licencu, mogli samostalno da obavljaju poslove na postrojenjima visokog napona, naveo je Joksimović.

Među otvorenim konkursima su i radna mesta za saradnike koji će biti zaduženi za bezbednost i obuku zaposlenih.

U službi za ljudske resurse naveli su kako je planirano zapošljavanje po jednog saradnika u sve tri organizacione celine ogranka.

- Nedostaju nam i visokoobrazovani stručnjaci, pre svega rudarski inženjeri za površinsku eksploataciju i za preradu mineralnih sirovina, mašinski inženjeri, a posebno inženjeri elektrotehnike. Odlazak iskusnih radnika u penziju i sve teže pronalaženje stručnih kadrova predstavlja izazov za Rudnik bakra Majdanpek, koji u isto vreme mora da popunjava upražnjena radna mesta i obezbedi nove generacije kadrova za rad u majdanpečkom rudniku, zaključio je Joksimović.