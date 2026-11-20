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Jadranski naftovod (JANAF) nastavio je redovnu isporuku nafte za rafineriju u Pančevu, nakon što je završena sanacija na deonici naftovoda Sisak - Slavonski Brod.

Ovu vest na svom Instagram profilu prokomentarisala je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović, ocenivši je kao dobru za sve građane.

"Dobra je vest za sve građane Srbije i privredu što je JANAF danas nastavio redovan transport sirove nafte ka Rafineriji Pančevo, posle popravke oštećene deonice između Siska i Slavonskog Broda.

Kada je dopremanje nafte 6. novembra prekinuto, država je brzo reagovala. Vlada Srbije je odobrila ustupanje 66.000 tona sirove nafte NIS -u iz državnih rezervi da ne bi stao rad rafinerije u Pančevu. Zahvaljujući toj intervenciji tržište naše zemlje je sve vreme bilo uredno snabdeveno, a građani nisu osetili posledice havarije. Zahvaljujem kompaniji NIS, Udruženju naftnih kompanija Srbije i Republičkoj direkciji za robne rezerve na brzoj i odgovornoj saradnji.

Od danas, benzin je jeftiniji za tri dinara i litar košta 204, dok je cena evrodizela nepromenjena od 18. septembra. Produžena je odluka o smanjenju akciza na derivate nafte a ostaje na snazi zabrana izvoza naftnih derivata do 30.novembra. Ponosna sam što smo, uprkos svetskoj energetskoj krizi i američkim sankcijama NIS-u , uspeli da zaštiitimo gradjane od nestašica goriva, bez obzira na sve poteškoće i eksterne pritiske kojima smo bili izloženi, a zahvaljujući pre svega uvećanom nivou državnih rezervi u poslednje četiri godine", napisala je ministarka Đedović Handanović na Instagramu.