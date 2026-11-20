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Iako je od 2020. godine za subvencije za kupovinu elektricnih vozila izdvojeno više od 1,5 milijardi dinara, na kraju 2025. godine bilo je registrovano oko 6.865 električnih vozila, što je manje od 0,3 odsto ukupnog voznog parka u Srbiji, podatak je iz Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Podsticaji i infrastruktura za elektricna vozila".

- Revizijom koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI) utvrđeno je da planiranje podsticaja i razvoja infrastrukture za električna vozila nije bilo zasnovano na analizama i proceni potreba, dok regulatorni okvir, kao ni praćenje realizacije i efekata mera, nisu u potpunosti uspostavljeni - saopštila je Državna revizorska institucija (DRI).

Subvencije iz godine u godinu uvećavane

Kako se navodi u saopštenju, kada su u pitanju subvencije, planirana sredstva su u svakoj godini naknadno uvećavana, i to za 48 odsto u 2023, 22 odsto u 2024. i 201 odsto u 2025.

godini.

- Uredbom nisu propisana ograničenja u pogledu vrednosti vozila, broja vozila po korisniku i zabrane otuđenja, a utvrđeni su i slučajevi nejednakog tretmana podnosilaca zahteva. Efekti mere se ne prate i ne vrednuju, pa nije moguće pouzdano oceniti njen doprinos poboljšanju kvaliteta vazduha - ističu u DRI.

Kasni se i sa punjačima

Dodaju i da je razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila takođe išao sporije od planiranog.

- Zakon o uvodenju infrastrukture za alternativna goriva nije donet u rokovima predviđenim planskim dokumentima, pa regulatorni okvir nije uspostavljen. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije uspostavilo jedinstvenu evidenciju javnih elektropunjača, a ciljane vrednosti broja elektropunjača u planskim dokumentima nisu stabilne i međusobno su neusklađene. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u revidiranom periodu nije planiralo budžetska sredstva za ovu namenu. Na auto-putevima na kraju 2025. godine bila su instalirana 32 elektropunjača kojima upravljaju Putevi Srbije d. o. o., od kojih je 26 bilo u funkciji, dok je dodatnih pet punjača stavljeno u funkciju u toku sprovođenja revizije. Projekat izgradnje "16 zelenih stanica" nije realizovan - Ugovor sa finansijerom je raskinut jer finansijer nije ispunio svoju ugovornu obavezu - objašnjavaju iz DRI.

Nije bilo kontrole efekata od subvencija

Ističu i da je DRI, između ostalog, preporučila Ministarstvu zaštite životne sredine da planiranje sredstava za subvencije zasnuje na analizi rezultata i proceni potreba, da razmotri uvođenje ograničenja i kontrolnih mehanizama u uredbi, da donese interne procedure i da uspostavi sistem praćenja i vrednovanja efekata mere.

- Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preporučeno je da obezbedi blagovremenu realizaciju aktivnosti neophodnih za uspostavljanje regulatornog okvira, a društvu "Putevi Srbije" da unapredi upravljanje projektima razvoja infrastrukture za punjenje - piše u saopštenju DRI.