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Pravoslavni vernici sutra obeležavaju Aranđelovdan, jednu od najvećih slava u Srbiji, a narednih dana slede i Mratindan i Sveti Jovan Zlatousti.

Ekipa Kurir televizije uputila se na pijacu Stari Merkator kako bismo proverili cene, s obzirom na to da je sezona slava počela.

A šta pokazuje pijačni barometar ovog petka proverava Miroslava Trajković - novinarka Kurira.

- Kako nas sutra očekuje Aranđelovdan, kilogram prasećeg pečenja košta 2.300 dinara, dok je cena jagnjećeg 3.000 dinara. Otkoštene praseće bajaderice koštaju 4.000 dinara po kilogramu. U ponudi su i različite vrste kolača, poput bajadera i Rafaelo kocki, za domaćice koje žele da sebi malo olakšaju pripremu slave i kupe gotove poslastice. Cena svih kolača je 1.800 dinara po kilogramu - kaže ona.

slavski kolači Foto: Kurir Televizija

Od suhomesnatih proizvoda do više vrsta ribe

Ponuda na pijaci obuhvata različite suhomesnate i mlečne proizvode, kao i više vrsta ribe za pripremu posnih slavskih trpeza, čije se cene razlikuju u zavisnosti od vrste.

- Tu su i razne vrste suhomesnatih proizvoda, kao što su njeguška pečenica, pršuta, vrat, but, plećka i pečenica sa kožom. Ponuda je raznovrsna, a cene se kreću od 1.500 do 3.500 dinara po kilogramu. U ponudi su i različiti mlečni proizvodi, poput kajmaka, mladog kajmaka i sira. S obzirom na to da nas očekuju i posne slave, proverili smo i cene ribe. Kilogram oslića košta 450 dinara, dok se cena šarana kreće od 1.500 do 2.500 dinara. Slične su i cene skuše, pastrmke i drugih vrsta ribe - rekla je Trajković.

suhomesnati i mlečni prozvodi Foto: Kurir Televizija

- Za domaćice koje će pripremati sarmu, kilogram kiselog kupusa košta od 200 do 350 dinara. Na kraju, proverili smo i cenu jaja, koja su neophodna onima koji će kolače pripremati kod kuće. Jedno jaje košta od 15 do 30 dinara, u zavisnosti od kvaliteta i načina uzgoja - za Kurir televiziju, proverila je novinarka Trajković.

02:07 Aranđelovdan je pred vratima, a cene na pijacama šareno: Evo koliko treba izdvojiti za slavsku trpezu Izvor: Kurir televizija

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