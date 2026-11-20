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Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 19. novembra, predsednik parlamenta Aleksandar Čupić izrekao je ukupno osam opomena, od kojih su dve dobili Samir Tandir i Miloš Stojković, poslanici poslaničke liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“, dok su po jednu zaradili Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Milenko Jovanov, takođe sa iste liste, kao i Jovo Bakić sa "Studentske liste - Studenti pobeđuju“.

Visina novčane kazne zavisi od težine povrede Poslovnika, a za jednu izrečenu opomenu predviđena je kazna od 10 odsto osnovne poslaničke plate, što iznosi oko 13.078 dinara.

Za udaljenje sa sednice ode pola plate

Prema članu 114. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, novčano kažnjavanje poslanika predviđeno je za više vrsta povreda reda tokom skupštinskih sednica. Tako se poslaniku kome je izrečena jedna opomena izriče novčana kazna od 10 odsto osnovne plate, dok se za dve opomene tokom iste sednice kazna povećava na 20 odsto, odnosno oko 26.156 dinara.

Strože sankcije, prema istraživanju Kamatice, predviđene su za teže povrede skupštinskog reda. Oduzimanje reči povlači novčanu kaznu od 40 odsto osnovne poslaničke plate, što je približno 52.313 dinara, dok se za udaljenje sa sednice izriče kazna od 50 odsto, odnosno oko 65.391 dinar.

Kazne se ne sabiraju

Poslovnik precizira i da se kazne ne sabiraju ukoliko poslanik tokom iste sednice dobije više različitih disciplinskih mera. U tom slučaju primenjuje se samo najviša propisana novčana kazna. O tome da li će poslanik biti novčano kažnjen odlučuje Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, u skladu sa članom 115. Poslovnika Narodne skupštine.

Navedeni iznosi obračunati su na osnovu osnovne mesečne plate poslanika na stalnom radu, koja iznosi približno 130.782 dinara, prema osnovici i koeficijentu za 2026. godinu. Konačan iznos može zavisiti od konkretnog obračuna zarade.

Dakle, iako opomena predstavlja najblažu od navedenih disciplinskih mera, ona za poslanika ipak ima finansijske posledice. U zavisnosti od ponašanja tokom sednice i izrečene mere, novčana kazna može dostići i više od 65.000 dinara.