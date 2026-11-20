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Novac je namenjen pokretanju poslovanja, nabavci mašina i opreme, kao i ulaganjima u energetsku efikasnost.

Grad Rijeka raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva za 2026. godinu. Prijave su počele 16. novembra, a preduzetnici koji ispunjavaju propisane uslove mogu ih podneti do 30. novembra 2026. godine u 16 časova.

Program obuhvata dve mere, od kojih je jedna namenjena preduzetnicima početnicima, a druga ulaganjima u mašine i opremu u prerađivačkoj industriji. U zavisnosti od mere, Grad sufinansira od 50 do 80 odsto prihvatljivih troškova, a svaki podnosilac prijave može da ostvari pravo na ukupno najviše 10.000 evra bespovratnih sredstava.

Preduzetnicima početnicima do 4.000 evra

Prva mera namenjena je preduzetnicima koji su tek pokrenuli poslovanje. Oni mogu da ostvare subvenciju u iznosu od 500 do 4.000 evra, odnosno do 80 odsto prihvatljivih troškova.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku novih mašina, opreme i alata, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konsultantske usluge, obrazovanje, kao i izradu internet stranice i vizuelnog identiteta firme.

Preduzetnikom početnikom smatra se privredni subjekt registrovan najviše dve godine pre podnošenja prijave. Dodatni uslov je da je vlasnik prvi put registrovao privredni subjekt u Hrvatskoj za osnovnu delatnost za koju podnosi prijavu.

Subvencija se ne može koristiti za kupovinu vozila, zakup poslovnog prostora, troškove osnivanja i registracije, osnivački kapital, pametne telefone, pametne satove i multimedijalnu opremu.

Do 10.000 evra za mašine i opremu

Druga mera namenjena je preduzetnicima iz prerađivačke industrije koji ulažu u nove, tehnološki naprednije mašine i opremu za proizvodnju, obradu i doradu proizvoda.

Foto: Viktor Kintop / Alamy / Alamy / Profimedia

Subvencija pokriva do 50 odsto prihvatljivih troškova, a njen iznos kreće se od 1.000 do 10.000 evra. Pravo na nju imaju preduzetnici čija je osnovna registrovana delatnost u oblasti prerađivačke industrije, odnosno u grupama od 10 do 31 prema Nacionalnoj klasifikaciji delatnosti (NKD) 2025. godine.

U okviru iste mere moguće je ostvariti i subvenciju za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Prihvatljiva su ulaganja u solarne elektrane i panele, toplotne pumpe, uređaje za korišćenje biomase i geotermalne energije, kondenzacione bojlere, kao i drugu opremu koja smanjuje potrošnju energije.

Za takva ulaganja predviđeno je sufinansiranje do 50 odsto troškova, u iznosu od 700 do 2.700 evra.

Među troškovima koji se ne priznaju su nabavka velikih građevinskih mašina, prevoznih sredstava, poljoprivredne mehanizacije, komunikacione i multimedijalne opreme.

Ko ima pravo na subvencije?

Na javni poziv mogu da se prijave subjekti malog preduzetništva koji su u potpunosti u privatnom vlasništvu i imaju sedište na teritoriji Rijeke.

Podnosilac prijave mora da ima najmanje jednog zaposlenog radnika ili da bude samozaposlen, bez obzira na to da li je radni odnos zasnovan na određeno ili neodređeno vreme.

Pravo na subvenciju nemaju preduzetnici čiji su poslovni računi blokirani, oni koji se nalaze u stečaju ili likvidaciji, kao ni oni koji imaju neizmirene poreske i druge propisane obaveze, osim u slučajevima kada im je odobreno odloženo plaćanje.

Važno je i ograničenje koje se odnosi na dosadašnje korisnike. Preduzetnici koji su gradske subvencije za istu meru dobili i 2024. i 2025. godine ne mogu ponovo da ostvare pravo na njih po ovom javnom pozivu.

Prijava je moguća za obe mere, ali se isti trošak ne može finansirati dva puta. Ukupan iznos subvencije po podnosiocu prijave ograničen je na 10.000 evra, a sredstva se dodeljuju u skladu sa pravilima o državnoj pomoći male vrednosti.

Priznaju se i ranije obavljena ulaganja

Grad priznaje troškove prihvatljivih ulaganja nastale u periodu od 1. novembra 2025. godine do dana podnošenja prijave.

Pojedinačni račun mora da iznosi najmanje 150 evra bez PDV-a. Preduzetnicima koji su u sistemu PDV-a ovaj porez se ne uračunava u prihvatljive troškove.

Uz prijavu je potrebno dostaviti račune, dokaze o plaćanju, potvrdu Poreske uprave da ne postoje dugovanja, koja ne sme biti starija od 30 dana, dokaz o zaposlenju ili samozaposlenosti, izvod iz odgovarajućeg registra, kao i propisane izjave.

Prilikom ocenjivanja prijava dodatno se boduju mladi preduzetnici do 29 godina, žene preduzetnice, kao i mikro i mala preduzeća. Prijave se rangiraju prema broju osvojenih bodova, a u slučaju jednakog broja bodova prednost ima ona koja je ranije podneta.

Prijave do 30. novembra u 16 časova

Zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, preko portala e-Usluge Grada Rijeke, u rubrici „Preduzetništvo“.

Grad posebno upozorava da će nepotpune ili nejasne prijave biti odbačene, kao i da naknadna dopuna dokumentacije neće biti dozvoljena.

Nakon završene procene biće sastavljena rang-lista podnosilaca prijava, a subvencije će se odobravati do utroška raspoloživih sredstava. Odobreni iznos biće uplaćen na poslovni račun korisnika u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.

Detaljni uslovi, spisak potrebne dokumentacije i način podnošenja zahteva objavljeni su u zvaničnom javnom pozivu Grada Rijeke.