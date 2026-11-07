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Četiri od pet konkursa koje je Grad Loznica raspisao tokom leta, a kojima se pruža finansijska podrška vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, još su otvorena. Zahtevi se mogu podnositi do utroška predviđenih sredstava, odnosno najkasnije do 1. decembra, potvrđeno je iz Odeljenja za privredu Gradske uprave Loznice.

Za ove podsticaje u gradskoj kasi izdvojeno je ukupno 38,5 miliona dinara, a osnovni uslov za ostvarivanje prava na subvencije jeste da poljoprivredno gazdinstvo bude registrovano.

Umesto uobičajena tri, ove godine raspisano je pet konkursa. Oni obuhvataju subvencije za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, sadnica voća, staklenika, plastenika, protivgradnih mreža i mreža za senčenje, sistema za navodnjavanje i opreme za pčelarstvo.

traktor Foto: Kurir/T.Ilić

Podrška je predviđena i za reproduktivni materijal, odnosno veštačko osemenjavanje, kao i za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Novina ove godine su subvencije za nabavku opreme za preradu voća, povrća i grožđa, kao i za navodnjavanje i bušenje bunara na teritoriji grada Loznice.

ovce Foto: Kurir/T.Ilić

Prema podacima gradskog Odeljenja za privredu, od ukupno 38,5 miliona dinara, 4,5 miliona izdvojeno je za nabavku 62 protivgradne rakete, dok je preostalih 34 miliona raspoređeno na konkurse.

Najveće interesovanje poljoprivrednika, kao i prethodnih godina, vlada za subvencije za investicije u fizičku imovinu. Za ovu namenu opredeljeno je 31,7 miliona dinara, a do sada je isplaćeno 330 zahteva, za šta je utrošeno 31,3 miliona dinara. Preostala sredstva dovoljna su za još najviše dva zahteva, nakon čega će ovaj konkurs biti u potpunosti realizovan.

Konkurs za bušenje bunara trajao je do 1. oktobra. Podneto je osam zahteva, od kojih je šest isplaćeno, a od opredeljenih pet miliona dinara utrošeno je 1,9 miliona.

Kada je reč o osiguranju poljoprivredne proizvodnje, do sada je isplaćeno sedam zahteva u ukupnom iznosu od nešto više od 84.000 dinara. Na novom konkursu za preradu voća, povrća i grožđa isplaćen je jedan zahtev, u iznosu od 200.000 dinara.

Novembar je period kada se uglavnom podnose zahtevi za subvencije za veštačko osemenjavanje. Do sada je isplaćeno 11 zahteva, u ukupnom iznosu od 94.600 dinara, dok su još četiri u obradi. Ovaj konkurs otvoren je do decembra.

Nadležni ističu da će Grad Loznica nastaviti da pruža podršku poljoprivrednicima putem javnih konkursa, uz prilagođavanje mera njihovim potrebama i interesovanju, kao i nastojanje da se za ove namene u budućnosti izdvoji više novca.

Na području grada Loznice nalazi se nešto više od 4.700 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a svake godine na raspisane konkurse pristigne između 350 i 400 zahteva.