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Eleketroprivreda Srbije objavila je danas da su sve uplate za električnu energiju u Beogradu, izvršene na račun u ALTA banci pre oduzimanja dozvole za rad ovoj banci, uredno evidentirane u bazi podataka EPS-a.

"Proknjižene uplate vidljive su na portalu i aplikaciji 'EPS Uvid u račun', a biće prikazane i na računima za oktobar 2026. godine", piše na sajtu EPS-a.

Elektroprivreda Srbije saopštila je 31. oktobra da je promenila broj tekućeg računa za električnu energiju, nakon što je Narodna banka donela odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

Novi broj tekućeg računa je 200-75409-96, a građani koji koriste elektronsko bankarstvo moraju ažurirati podatke u sačuvanom šablonu i uneti novi broj računa.

Novi tekući račun za električnu energiju važi isključivo za građane i male kupce sa područja Beograda i to počev od računa za oktobar.

Svi ostali građani i mali kupci, sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac, nastavljaju da izmiruju obaveze kao i do sada.

Kurir.rs/Tanjug

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