Projekti zahtevaju specifična znanja i tehničke kapacitete, sve je u skladu sa zakonom: Kompanija Ekspo odgovorila na nove optužbe Transparentnosti Srbija
- Kompanija Ekspo odbacila je tvrdnje Transparentnosti Srbija da javne nabavke za specijalnu izložbu ne prikazuju realne podatke.
- Navode da se sve nabavke i ugovori objavljuju na Portalu javnih nabavki i da se sprovode po važećim propisima Srbije.
- Ističu i da specifični projekti traže posebna znanja i kapacitete, pa je broj ponuđača ograničen.
Kompanija Ekspo odgovorila je na tvrdnje orgaizacije Transparentnost Srbija da javne nabavke koje se sprovode za specijalnu izložbu ne prikazuju realne podatke.
Iz Transparentnosti Srbija naveli su da Ekspo pogrešno računa partije kao postupke, pa je po njihovoj analizi od 2024. do 1. novembra 2026. bilo 176 postupaka i 289 ponuda, odnosno 1,64 po postupku.
Organizacija tvrdi i da je prosečno 1,16 prihvatljivih ponuda, dok problem vidi u tome što se na ove nabavke ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama i nema žalbe.
Šta kažu u Ekspu
Odgovor kompanije Ekspo dostavljen redakciji Biznis Kurira prenosimo u celini.
"Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd ukazuje da sve nabavke iz svoje nadležnosti sprovodi u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Sve nabavke i potpisani ugovori u vezi sa tim nabavkama, a koje su po svojoj prirodi u nadležnosti kompanije, objavljeni su i javno dostupni na Portalu javnih nabavki Republike Srbije, u posebnoj sekciji posvećenoj Ekspu 2027.
Važno je imati u vidu da se kod pojedinih vrsta nabavki, kao što su izrada tematskih paviljona, interaktivnih postavki, kao i realizacija složenih građevinskih i logističkih projekata, radi o veoma specijalizovanim poslovima koji zahtevaju specifična znanja, iskustvo i tehničke kapacitete. Zbog toga je broj kompanija koje ispunjavaju neophodne uslove na domaćem tržištu ograničen. To je razumljivo i imajući u vidu da se specijalizovana izložba Ekspo prvi put organizuje u Srbiji, kao i da realizacija ovakvog projekta podrazumeva ispunjavanje visokih međunarodnih standarda. Ali i pored toga, primetan je trend rasta počev od 2024. godine do danas, kada je u pitanju prosečan broj ponuda po nabavci, što se može videti prema podacima dostupnim na Portalu javnih nabavki u posebnoj sekciji posvećenoj Ekspu 2027.
Postupci nabavki
Svi postupci nabavki kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd sprovode se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, uključujući i posebnu Uredbu o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027.
Poseban zakon (Lex Specialis) i posebni pravni okviri primenjivani su i u drugim zemljama domaćinima velikih međunarodnih događaja i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja. Posebna zakonska regulativa, koja je obuhvatala različite aspekte organizacije, postojala je i u drugim državama koje su organizovale velike međunarodne događaje, među kojima su Svetsko prvenstvo u fudbalu 2014. i Olimpijske igre 2016. godine u Brazilu, Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. godine i Svetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine u Rusiji, kao i Olimpijske i Paraolimpijske igre u Londonu 2012. godine. Posebni pravni režimi primenjivani su i tokom priprema za organizaciju svetskih izložbi Ekspo u Milanu 2015 ili Dubaiju 2020. godine.
Zakonska rešenja u navedenim zemljama bila su usmerena, između ostalog, na ubrzavanje izgradnje neophodne infrastrukture, pojednostavljivanje administrativnih procedura i regulisanje načina finansiranja. Efikasna realizacija svih aktivnosti u unapred definisanim rokovima jedan je od osnovnih preduslova za uspešnu organizaciju događaja kao što je Ekspo", navodi se u saopštenju.
Biznis Kurir