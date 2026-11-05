Slušaj vest

Kompanija Ekspo odgovorila je na tvrdnje orgaizacije Transparentnost Srbija da javne nabavke koje se sprovode za specijalnu izložbu ne prikazuju realne podatke.

Organizacija tvrdi i da je prosečno 1,16 prihvatljivih ponuda, dok problem vidi u tome što se na ove nabavke ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama i nema žalbe.

Šta kažu u Ekspu

Odgovor kompanije Ekspo dostavljen redakciji Biznis Kurira prenosimo u celini.

"Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd ukazuje da sve nabavke iz svoje nadležnosti sprovodi u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Sve nabavke i potpisani ugovori u vezi sa tim nabavkama, a koje su po svojoj prirodi u nadležnosti kompanije, objavljeni su i javno dostupni na Portalu javnih nabavki Republike Srbije, u posebnoj sekciji posvećenoj Ekspu 2027.

Važno je imati u vidu da se kod pojedinih vrsta nabavki, kao što su izrada tematskih paviljona, interaktivnih postavki, kao i realizacija složenih građevinskih i logističkih projekata, radi o veoma specijalizovanim poslovima koji zahtevaju specifična znanja, iskustvo i tehničke kapacitete. Zbog toga je broj kompanija koje ispunjavaju neophodne uslove na domaćem tržištu ograničen. To je razumljivo i imajući u vidu da se specijalizovana izložba Ekspo prvi put organizuje u Srbiji, kao i da realizacija ovakvog projekta podrazumeva ispunjavanje visokih međunarodnih standarda. Ali i pored toga, primetan je trend rasta počev od 2024. godine do danas, kada je u pitanju prosečan broj ponuda po nabavci, što se može videti prema podacima dostupnim na Portalu javnih nabavki u posebnoj sekciji posvećenoj Ekspu 2027.

Postupci nabavki

Svi postupci nabavki kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd sprovode se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, uključujući i posebnu Uredbu o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027.

Poseban zakon (Lex Specialis) i posebni pravni okviri primenjivani su i u drugim zemljama domaćinima velikih međunarodnih događaja i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja. Posebna zakonska regulativa, koja je obuhvatala različite aspekte organizacije, postojala je i u drugim državama koje su organizovale velike međunarodne događaje, među kojima su Svetsko prvenstvo u fudbalu 2014. i Olimpijske igre 2016. godine u Brazilu, Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. godine i Svetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine u Rusiji, kao i Olimpijske i Paraolimpijske igre u Londonu 2012. godine. Posebni pravni režimi primenjivani su i tokom priprema za organizaciju svetskih izložbi Ekspo u Milanu 2015 ili Dubaiju 2020. godine.

Zakonska rešenja u navedenim zemljama bila su usmerena, između ostalog, na ubrzavanje izgradnje neophodne infrastrukture, pojednostavljivanje administrativnih procedura i regulisanje načina finansiranja. Efikasna realizacija svih aktivnosti u unapred definisanim rokovima jedan je od osnovnih preduslova za uspešnu organizaciju događaja kao što je Ekspo", navodi se u saopštenju.