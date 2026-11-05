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Dok se Nemačka već godinama bori sa privrednom stagnacijom, njen istočni sused Poljska beleži snažan rast i sve više se nameće kao jedna od najuspešnijih evropskih privreda. Zemlja koja je decenijama smatrana siromašnijim delom Evrope danas privlači nemačke investitore, kompanije, ali i radnike koji sve češće odlučuju da napuste Nemačku i presele se preko granice.

Kako je Poljska uspela da napravi takav privredni iskorak i šta Nemačka može da nauči od nje? Tim pitanjem bavio se nemački javni servis ARD u emisiji „Plusminus“.

Razlika u rezultatima dve države prilično je jasna. Dok je nemačka privreda 2024. godine bila u recesiji, Poljska je ostvarila rast od tri odsto. Naredne godine Nemačka je zabeležila skroman rast od 0,2 odsto, dok je poljska privreda porasla za čak 3,6 odsto.

Najbrže rastuća privreda

U Poljskoj posluje 6.000 nemačkih kompanija

Koliko su se promenili privredni odnosi dve države pokazuje podatak da u Poljskoj posluje oko 6.000 nemačkih kompanija, koje su u tu zemlju uložile približno 50 milijardi evra.

Jedan od primera je kompanija "Dr. Schumacher“, čije je sedište ostalo u nemačkoj pokrajini Hesen, dok se najveći deo proizvodnje odvija u poljskom gradu Lubańu. Oko 1.200 zaposlenih u toj fabrici godišnje proizvede do 500 miliona pakovanja vlažnih maramica i dezinfekcionih maramica za svetske robne marke.

1/5 Vidi galeriju Nemačke kompanije se masovno sele u Poljsku Foto: Ivan Andrejić

Direktor Pol Stanek kao jednu od najvećih prednosti poslovanja u Poljskoj ističe brzinu administracije. Prema njegovim rečima, postupak dobijanja dozvola za izgradnju novog skladišta ili proširenje proizvodnje trebalo bi da traje godinu do godinu i po dana, umesto da se na potrebne dozvole čeka tri godine. U takvim uslovima kompanija može da posluje znatno konkurentnije nego u Nemačkoj.

Pritom niže zarade više nisu jedini presudan faktor. Investitore privlače i kvalitet radne snage i motivisanost zaposlenih. Prema podacima ekonomiste Pjonkovskog, prosečni prihod po stanovniku u Poljskoj gotovo se učetvorostručio od 1990. godine, dok je u Nemačkoj porastao za približno polovinu. Poljaci, dodaje on, prema statističkim podacima rade i do 600 sati godišnje više od Nemaca.

Vlada razmatra i dodatno smanjenje poreskog opterećenja porodica sa najmanje dvoje dece. Prema predlogu, porodični prihodi mogli bi da budu oslobođeni poreza do približno 65.000 evra godišnje, pod uslovom da oba roditelja rade i ostvaruju jednake zarade.

Olakšice postoje i na tržištu nekretnina. Kupci koji prvi put kupuju nekretninu oslobođeni su poreza na prenos vlasništva, što mladim porodicama olakšava kupovinu prvog doma.

Neki kažu da bi život u Poljskoj trebalo izbegavati Foto: Shutterstock

Privredne razlike sve više utiču i na migracije. Tokom 2024. godine iz Nemačke u Poljsku preselilo se gotovo 91.000 ljudi, dok je u suprotnom smeru otišlo oko 82.000. Nemačka je tako zabeležila neto gubitak od približno 9.000 ljudi u migracionoj razmeni sa Poljskom.

Jedna od onih koje su se vratile u domovinu je i Joana Stolarek, koja je posle 30 godina života u Berlinu odlučila da nastavi da radi u Varšavi. Kao jedan od razloga navela je poreske olakšice za povratnike, koji tokom četiri godine mogu da ostvare oslobađanje od poreza na prihod do 20.000 evra godišnje.

Digitalna država i manje čekanja na dozvole

Poljska je napravila veliki iskorak i u digitalizaciji javne uprave. Putem državne aplikacije građani mogu da obavljaju brojne poslove, od digitalne identifikacije u bankama i kod javnih beležnika do osnivanja kompanija i otvaranja računa.

Lars Gutajl, direktor Nemačko-poljske industrijske i trgovinske komore u Varšavi, procenjuje da je Poljska u digitalizaciji javne uprave najmanje deset godina ispred Nemačke. Većinu administrativnih postupaka moguće je završiti u potpunosti elektronskim putem.

Ubrzano se razvija i saobraćajna infrastruktura. Poljska je tokom poslednje dve decenije proširila mrežu brzih puteva za više od 4.000 kilometara. Pritom primenjuje drugačiji model javnih nabavki, u kojem se jednim postupkom ugovaraju projektovanje i izgradnja, dok izvođač preuzima i pribavljanje potrebnih dozvola. Tako se izbegava deo dugotrajnih procedura i omogućava da se pojedini radovi odvijaju istovremeno.

Među najvećim budućim projektima je izgradnja velikog aerodromskog čvorišta između Varšave i Lođa. Cilj je da se do budućeg aerodroma iz bilo kog dela zemlje vozom može stići za najviše 100 minuta. Zbog toga se istovremeno modernizuje i železnička mreža.