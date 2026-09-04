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Kada se pomene Poljska, većina će prvo pomisliti na Krakov, Aušvic ili možda Varšavu. Ipak, poslednjih godina ova zemlja postala je mnogo više od destinacije bogate istorije. Danas je Poljska predstavlja jednu od najdinamičnijih ekonomija Evropske unije, a upravo je taj privredni uspon promenio način na koji je svet doživljava - pa samim tim i način na koji je turisti otkrivaju.

Dok se mnoge evropske zemlje bore sa sporim ekonomskim rastom, Poljska je uspela da izgradi imidž države koja spaja snažnu privredu, modernu infrastrukturu i bogato kulturno nasleđe. Rezultat je destinacija koja privlači milione posetilaca ne samo zbog znamenitosti, već i zbog kvaliteta života koji se oseća na svakom koraku.

Od tranzicione ekonomije do evropskog uspeha

Priča o poljskom turističkom bumu zapravo počinje ekonomijom. Nakon ulaska u Evropsku uniju 2004. godine, zemlja je iskoristila evropske fondove za ono što je dugoročno najvažnije - ulaganje u puteve, železnicu, aerodrome, industriju, obrazovanje i digitalnu infrastrukturu. Paralelno su pristizale velike strane investicije, razvijali su se proizvodni pogoni, tehnološke kompanije i IT sektor, dok su plate i životni standard kontinuirano rasli.

Poljska je uspela da privuče najveće svetske kompanije, ali i da razvije sopstvenu privredu. Upravo ta kombinacija stvorila je stabilnu ekonomiju koja danas spada među najotpornije u Evropi. Kada ekonomija raste, rastu i gradovi, a to je promena koju svaki turista može da primeti već pri prvom dolasku.

Kako se ekonomski rast preselio u turizam

Turisti retko razmišljaju o ekonomskim pokazateljima dok obilaze neku destinaciju, ali gotovo sve što vide posledica je upravo ekonomskog razvoja. Obnovljeni trgovi, uređene fasade, savremeni muzeji, kvalitetan javni prevoz i besprekorno održavani parkovi nisu nastali slučajno.

Foto: Ivan Andrejić

Varšava je možda najbolji primer takve transformacije. Nekada gotovo potpuno razrušen grad danas predstavlja modernu evropsku metropolu u kojoj se poslovni neboderi prirodno uklapaju sa pažljivo obnovljenim Starim gradom. Slično je i u Vroclavu, koji je od industrijskog centra postao jedan od najvažnijih tehnoloških gradova u zemlji, sa živom kulturnom scenom, brojnim festivalima i sve većim brojem mladih stanovnika.

Gdanjsk je uspešno spojio bogatu pomorsku istoriju sa modernom lukom i atraktivnim šetalištima uz Baltičko more, dok su Katovice prošle možda i najdramatičniju transformaciju. Nekada simbol rudarske industrije, danas su poznate po koncertnim dvoranama, muzejima, kreativnim industrijama i modernim poslovnim centrima.

Više od lepih gradova - iskustvo koje privlači putnike

Razvoj ekonomije promenio je i samu turističku ponudu. U većim gradovima danas posluju gotovo svi poznati hotelski lanci, dok su se paralelno razvili brojni butik hoteli, moderni apartmani i restorani koji tradicionalnu poljsku kuhinju predstavljaju na savremen način.

Pored čuvenih piroga, bigosa i žureka, poslednjih godina procvetala je scena zanatskih pivara, specijalizovanih pržionica kafe i restorana koji osvajaju međunarodna priznanja. Turisti više ne dolaze samo zbog istorijskih znamenitosti, već i zbog gastronomije, kulturnih događaja i živopisnog gradskog života.

Veliku prednost predstavlja i razvijena saobraćajna infrastruktura. Zahvaljujući modernim autoputevima i brzoj železnici, moguće je za svega nekoliko dana obići više gradova bez dugih i napornih putovanja, što Poljsku čini idealnom destinacijom za kraći evropski odmor.

Najbolji odnos cene i kvaliteta u Evropi?

Možda najveća prednost Poljske leži u činjenici da je uspela da zadrži odličan odnos cene i kvaliteta. Dok su mnoge zapadnoevropske destinacije postale znatno skuplje, Poljska i dalje nudi visok standard usluge po cenama koje su pristupačne velikom broju putnika.

Za turiste iz Srbije to znači mogućnost da za isti budžet dobiju kvalitetniji smeštaj, bogatiju gastronomsku ponudu i više sadržaja nego u mnogim drugim evropskim gradovima.

1/6 Vidi galeriju Procvat turizma u Poljskoj Foto: Ivan Andrejić

Tome treba dodati osećaj bezbednosti, čistoću, uređene javne prostore i efikasan gradski prevoz - detalje koji možda nisu turističke atrakcije, ali upravo oni ostavljaju najjači utisak.