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Sastanku u Ministarstvu finansija prisustvovali su predstavnici Fonda PIO, Poštanske štedionice, Pošte Srbije, Ministarstva državne uprave, Ministarstva za rad, Kancelarije za IT i Uprave za trezor.

Ministar Mali je rekao da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama za jednokratne pomoći i podršku od 6. 000 dinara svim punoletnim građanima.

- Kao što smo i obećali, prijava za 6. 000 dinara kreće sada u ponoć, 7. septembra. Dakle, to je nedelja na ponedeljak i traje dve nedelje, dakle do 21. septembra. I svi oni koji se prijave dobiće novac od 22. do 25. septembra - rekao je Mali.

On je istakao da dve dobre vesti čekaju građane Srbije.

- Jedna vest je isplata jednokratne naknade za naše penzionere - neko će dobiti 35.000, neko 27.500 dinara, a neko 20.000 dinara. Isplata za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć - jednokratna pomoć za borce, one koji primaju borački dodatak i oni koji primaju dečji dodatak odnosno za sve koji imaju pravo na tu pomoć, očekuje se 14. septembra - naveo je Mali.

Istakao je da je cilj današnjeg sastanka bio da se potvrdi da je sve spremno za isplatu.

Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć?

Podsetio je da se prijava vrši preko sajta Uprave za trezor.

- Dakle, ukucate Uprava za trezor i izađe vam sajt uprave. Na tom sajtu imate veliki baner gde piše: Podrška građanima - isplata jednokratne pomoći. Kliknete na taj baner i ulazite na sajt gde su prijave. Tu je važno da građani naprave razliku između toga da li imaju pravo na naknadu iz Akcionarskog fonda, pošto deo građana koji su nosioci prava iz Akcionarskog fonda dobija 6. 000 dinara iz Akcionarskog fonda. Sistem kaže - ukucajte vaš JMBG i ako kaže da imate pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda u svojoj poslovnoj banci, gde god da ste dali račun kada ste se prijavljivali za taj fond, nema potrebe da se prijavljujete za 6.000 dinara - naveo je Mali.

Šta ako niste u Akcionarskom fondu?

S druge strane, ukazao je, oni koji nisu nosioci prava iz Akcionarskog fonda, mogu da se prijave za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara i da u tom slučaju treba samo da prate sajt prijave.

Foto: rarrarorro/Shutterstock, Shutterstock

- Treba da ubacite vaš JMBG i broj lične karte, i ono što je mnogo važno, treba da ste građanin Republike Srbije - da imate prebivalište u Srbiji i da ste punoletna osoba. Kad kažem punoletan, s obzirom na to da je zakon objavljen u Službenom glasniku 1. septembra, dakle 1. septembar je taj datum uključujući i 1. septembar, ko god je punoletan ima pravo na isplatu ove jednokratne nadoknade - rekao je Mali.

Dodao je da će svi oni koji su se prijavili i imaju pravo na tu naknadu, moći svoj novac da uzmu na šalterima banke Poštanska štedionica u roku od godinu dana.

Do kad možete podići novac?

Mali je naveo da oni koji dobiju novac preko Akcionarskog fonda, mogu da ga podignu, kako je rekao, kada god odnosno i posle godinu, dve, tri, i tako dalje.

- Tako da, sve smo organizovali kao što smo i obećali. Zakon je usvojen, sve institucije su bile ovde, kao što ste videli i novac je takođe obezbeđen u bankomatima. Nemojte da zaboravite da je mnogo važno da postoji ta likvidnost u bankomatima, od čega će veliki broj ljudi sa njih uzeti već 14. septembra neki deo novca, a naravno još tamo od 22. septembra. Tako da smo pokrili sve aspekte ove velike pomoći - naglasio je Mali.

Foto: Shutterstock

On je rekao da država tako pokazuje da ispunjava dato obećanje i pokazuje brigu prema onima kojima je to najpotrebnije.

- Pokazujemo, na kraju krajeva, i snagu naših javnih finansija. Ohrabruje to što imamo visoku stopu rasta u drugom kvartalu, 3,8 odsto. Nismo zaustavili nijednu investiciju. Dakle, Srbija je stabilna, imamo novca na računu, nisko smo zadužena zemlja, a evo imamo priliku i da, s obzirom na veće prihode i videli ste i rebalans koji smo usvojili pre samo par dana - neki deo tog novca vratimo građanima Srbije - naveo je Mali.

Zakon usvojen u Skupštini Srbije

Skupština Srbije usvojila je 31. avgusta Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu, koji je stupio na snagu 1. septembra.

Jednokratna finansijska podrška biće isplaćena penzionerima i licima koja su ostvarila pravo po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, roditeljima, odnosno starateljima koji ostvaruju pravo na dečji dodatak, nosiocima prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnicima boračkog dodatka, kao i borcima koji ne ostvaruju pravo na borački dodatak.

Jednokratna novčana naknada shodno, odredbama ovog zakona, biće isplaćena onima koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, a punoletni su i imaju državljanstvo Srbije.

Jednokratna finansijska podrška biće isplaćena 14. septembra, a jednokratna novčana naknada biće isplaćena između 22. i 25. septembra.

Što se tiče jednokratne finansijske podrške, postgoje tri kategorije penzionera.

Onima čija penzija za avgust iznosi do 31.092,11 dinara isplatiće se po 35.000,00 dinara

Onima čija penzija je između 31.092,12 i 56.822,00 dinara biće isplaćeno po 27.500,00 dinara

Onima koji primaju više od 56.822,00 dinara po 20.000,00 dinara.

Za roditelje dece koja imaju pravo na dečji dodatak jednokratna pomoć iznosi 25.000 dinara po detetu. Toliko će dobiti i nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici boračkog dodatka, a borci koji nemaju pravo na ovaj dodatak po 10.000 dinara.

Nema sabiranja pomoći

Propisano je da ako neko ispunjava kriterijume da se rasporedi u više od jedne kategorije, jednokratna finansijska podrška mu se isplaćuje u visini koja je predviđena za onu kategoriju za koju je iznos jednokratne finansijske podrške najviši.

Ako neko ispunjava kriterijume da se rasporedi u više kategorija za koje je iznos jednokratne finansijske podrške isti, raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju prema sledećem redosledu: korisnik dečjeg dodatka koji ostvaruje pravo na dečji dodatak za jedno dete, nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnik boračkog dodatka.

Što se tiče jednokratne novčane naknade ona je zapravo naknada koju Republika Srbija odnosno Ministarstvo finansija isplaćuju preko Uprave za trezor, u skladu sa ovim zakonom, primaocu jednokratne novčane naknade i to u iznosu od 6.000 dinara.

Prijava za uplatu jednokratne novčane naknade podnosi se od 7. do 21. septembra, elektronski preko portala Uprave za trezor.

Građani koji su stekli besplatne akcije po Zakonu o pravu na besplatne akcije, 6.000 dinara dobijaju po tom osnovu i ne moraju da se prijavljuju za pomoć, a ostali bi trebalo da se prijave u navedenom periodu.

Građani koji nisu sigurni da li u evidenciji Ministarstva privrede imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, na portalu Uprave za trezor moći će da provere imaju li taj status ili bi trebalo da se prijave.