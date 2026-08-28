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Država Srbija ulazi u period intenzivne finansijske podrške stanovništvu kroz sveobuhvatan paket ekonomskih mera čija ukupna vrednost premašuje 600 miliona evra. Ovaj program obuhvatiće između tri i tri i po miliona ljudi, donoseći niz jednokratnih isplata tokom septembra, trajna sistemska rešenja od oktobra, ali i najavljena konkretna povećanja plata u javnom sektoru i penzija, čiji će tačan procenat biti zvanično saopšten početkom septembra.

Detaljan kalendar isplata za 14. septembar

Isplata državne pomoći strogo je definisana kalendarom koji počinje redovnim penzijama. Najstariji sugrađani će svoje redovne penzije za prethodni mesec dobiti 2, 5. ili 9. septembra, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Odmah nakon toga, u ponedeljak, 14. septembra, započinje glavna isplata jednokratne državne pomoći za najugroženije kategorije građana:

Penzioneri

Iznos jednokratne pomoći direktno zavisi od visine redovne penzije. Penzioneri sa primanjima do 32.000 dinara dobiće najveći iznos od 35.000 dinara. Oni sa višim primanjima dobiće 27.500, 25.000 ili 20.000 dinara. Kombinovanjem različitih osnova pomoći, pojedini poljoprivredni penzioneri sa relativno niskim redovnim primanjima mogu ukupno primiti i više od 50.000 dinara.

Korisnici socijalne pomoći i dečijeg dodatka

Primaoci novčane socijalne pomoći (NSP) i dečijeg dodatka dobijaju jednokratnu pomoć u iznosu od 25.000 dinara.

Borci

Građani koji su pod boračkom zaštitom, uz osnovnu pomoć, dobiće i specijalnu dodatnu jednokratnu pomoć od 10.000 dinara.

Po 6.000 dinara za punoletne i pravo naslednika na duple iznose

U utorak, 22. septembra, uslediće isplata sredstava iz Akcionarskog fonda, koja će trajati do 25. septembra. Osnovni iznos za sve punoletne građane sa srpskim državljanstvom, prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom iznosi 6.000 dinara.

Međutim, mnogi građani će na svoje račune dobiti višestruko veće iznose od 12.000 ili čak 18.000 dinara na osnovu naslednih prava. Država planira ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata. S obzirom na to da u Srbiji živi oko 6 miliona punoletnih građana, razlika od oko 1,3 miliona isplata odnosi se na preminula lica. Novac koji je pripadao njima biće automatski isplaćen njihovim zakonskim naslednicima, u skladu sa ostavinskim postupkom. U praksi, građanin može primiti svojih 6.000 dinara, kao i iznose koji pripadaju preminulim članovima porodice.

Pravila prijave: Ko dobija novac automatski, a ko mora na portal

Novac automatski dobijaju penzioneri, primaoci socijalne pomoći, građani već prijavljeni u Akcionarskom fondu, kao i zakonski naslednici preminulih lica (za nasleđene iznose).

Važan izuzetak za primaoce dečijeg dodatka

Svojih 25.000 dinara dobijaju automatski 14. septembra, ali ukoliko žele i dodatnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne, za taj iznos moraju da se prijave.

Svi ostali punoletni građani prijavu podnose isključivo elektronski, na zvaničnom portalu Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs). Prijave zvanično počinju 7. septembra 2026. godine. Nadležni strogo apeluju na građane da lične podatke unose samo na ovom državnom sajtu i da ne nasedaju na prevarne SMS poruke.

Kada je reč o rokovima za podizanje novca, sredstva isplaćena direktno iz budžeta moraju se podići u roku od godinu dana, dok za novac uplaćen iz Akcionarskog fonda ne postoji nikakvo vremensko ograničenje.

Trajnih 65.000 dinara za roditelje negovatelje

Pored jednokratnih isplata, jesen donosi i dugoočekivano, trajno sistemsko rešenje. Od 1. oktobra 2026. godine na snagu stupa zakon koji roditeljima koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili deci oboleloj od teških hroničnih bolesti donosi zvaničan zakonski status "roditelja negovatelja".

Ovaj status obezbeđuje tri izuzetna benefita:

Redovnu mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara.

Plaćene doprinose za obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje, čime im se garantuje sigurnost i dostojanstvo u starosti.

Mogućnost kumulacije prava, što znači da porodice nesmetano mogu paralelno da primaju i dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i osnovnu socijalnu pomoć, ukoliko za to ispunjavaju uslove.