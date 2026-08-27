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Pripreme za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 u Beogradu ulaze u završnicu, a organizatori najavljuju da će svih sedam hala biti završeno pre roka. Na kompleksu se gradi 26 objekata, priprema se 1.500 stanova za učesnike, dok će tokom 93 dana biti organizovano oko 8.000 događaja.

Lokacija Ekspo kompleksa u Surčinu nije izabrana slučajno, a njena saobraćajna povezanost trebalo bi da omogući lak pristup posetiocima iz Beograda, ali i gostima koji u Srbiju budu dolazili iz inostranstva. Kako je najavljeno, do kompleksa će se stizati auto-putem, novim saobraćajnicama, železnicom, a biće obezbeđena i veza sa aerodromom.

Ministar finansija Siniša Mali ističe da će Ekspo biti dostupan različitim vidovima transporta.

Foto: Printskrin RTS

"Od grada je 20 minuta, imaće pristan i na reci, železnicu i prugu koja direktno povezuje Ekspo sa aerodromom. I mimo dve petlje sa auto-puta, do Ekspa će moći da se dođe i saobraćajnicom iz Bloka 45 koja je u izgradnji", rekao je Mali.

Sedam hala sprema se za 140 učesnika

Na samom kompleksu trenutno se završavaju radovi na objektima u kojima će zemlje učesnice predstaviti svoje programe, kulturu i dostignuća. Od ukupno 26 objekata, sedam su izložbene hale, dok su ostali namenjeni skladištenju, instalacijama i drugim potrebama kompleksa.

Boban Veličković iz Građevinske direkcije Srbije kaže da su radovi na halama u završnoj fazi.

"Radovi su u završnoj fazi, ostaju radovi na podu i slično, nakon čega će izlagači ući u hale da pripreme svoje izložbe. Imamo 26 objekata, od čega sedam hala, tu su skladišta, objekti za instalacije i slično. Postoji raspored zemalja i zna se gde će koja biti. Najveće zemlje imaju najveće paviljone i oni će već od novembra doći da počnu pripreme", naveo je Veličković.

Siniša Mali očekuje da svih sedam hala bude završeno pre predviđenog roka, kako bi svih 140 učesnika imalo dovoljno vremena da pripremi svoje nastupe.

1/6 Vidi galeriju Ekspo 2027 Foto: Printskrin RTS

"Mi ćemo svih sedam hala završiti pre roka, jer imate 140 učesnika koji svi treba da dan-noć rade na pripremama kada uđu u svoje paviljone. Nije moguće da se ceo Ekspo obiđe za jedan dan", rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, tokom 93 dana trajanja izložbe biće organizovano oko 8.000 događaja iz oblasti nauke, sporta i kulture. Samo Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, planiraju oko 800 događaja.

Ekspo će imati efekte koji će prevazići samu izložbu

"Gde god da su bile te izložbe, zemlja se promeni, njen imidž, investira se u infrastrukturu i sve je to Ekspo. Pa i povećanje plata, životni standard – investirate jedan dinar, a dobijate bar 1,9", rekao je ministar.

Na izgradnji kompleksa trenutno je direktno angažovano oko 5.000 ljudi, a prema najavama, Ekspo bi trebalo da bude podsticaj za novi investicioni ciklus.

Prvi stanari u oktobru, gradi se 1.500 stanova

Paralelno sa izložbenim kompleksom grade se i stambeni objekti namenjeni učesnicima i ljudima koji će tokom trajanja Ekspa raditi na kompleksu.

Generalni direktor Građevinske direkcije Boris Bjelica kaže da će biti izgrađeno ukupno 1.500 tipskih stanova, prosečne površine oko 54 kvadratna metra.

"Stanovi su tipski, biće ih 1.500 i u proseku imaju 54 kvadrata. Pet stotina će biti potpuno opremljeno do 1. septembra. Te stanove će koristiti i oni koji će raditi ovde tokom Ekspa, kako se ne bi pravile gužve pri dolasku i odlasku s posla", naveo je Bjelica.

Za Srbiju, međutim, Ekspo neće biti samo 93 dana izložbi, manifestacija i dolazaka gostiju iz celog sveta. Namera je da infrastruktura, nova saobraćajna povezanost i stambeni i drugi objekti ostanu kao trajno nasleđe i posle zatvaranja kapija izložbe.

"Ekspo je prilika koja se ne propušta", poručio je Mali, uz ocenu da će efekti manifestacije biti vidljivi i kroz nova ulaganja, zapošljavanje i podizanje životnog standarda.

Do početka izložbe ostalo je još da se završe poslednji građevinski radovi, opreme paviljoni i pripreme programi učesnika. Kako se radovi budu bližili kraju, kompleks u Surčinu sve više će dobijati konačan izgled – kao mesto na kojem će se Srbija tokom 2027. predstaviti milionima posetilaca iz celog sveta.