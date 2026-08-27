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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je srpski voz Soko počeo provere na mađarskoj deonici pruge Beograd - Budimpešta, nakon čega bi, po dogovoru dve strane, trebalo da se naprave prve simulacije vožnje između dve prestonice.

Ona je tako odgovorila poslaniku Saveza vojvođanskih Mađara Akošu Ujheljiju, koji je postavio poslaničko pitanje kada će krenuti putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Budimpešta, koliko se vozova planira i koliko će trajati putovanje.

"Imali smo sastanak 6. avgusta sa ministrom saobraćaja Mađarske Davidom Vitezijem, gde su zajednički dogovoreni sledeći koraci koji bi doveli do toga da se pusti i putnički saobraćaj između dve prestonice, 24. avgusta su završene poslednje test probe na mađarskoj strani, u pitanju je bila provera signalnih i sigurnosnih sistema ETCS nivoa 2. To je uspešno obavljeno i juče je naš Soko, prešao na teritoriju Mađarske i imaće tri dana, dakle 26, 27. i 28. avgusta da se izvrše određene provere. Jedinu informaciju koju ja imam o vozu i korišćenju mađarske železnice jeste da nije radio aparat za kafu u vozu. Sve ostalo je radilo", rekla je Sofronijevićeva.

Foto: RTS Printscreen

Navela je da ostaju još dva dana provera, a potom, po dogovoru dva ministra, napraviće se simulacija vožnje koja će uključiti, kako bi se napravila tačna procena za vozni red, jer se još ne zna tačno koliko će sa punim kapacitetom Sokola od oko 250 putnika trajati carinska i granična kontrola.

Navela je da je za sada ukupno predviđeno osam pari vozova - od toga dva direktna i šest sa stajanjima, koji će na srpskom delu pruge stajati u stanicama Centar-Prokop, Novi Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i Subotica.

"To bi bile stanice koje bi se koristile, a u Mađarskoj samo dve, osim Budimpešte. Ukupno trajanje vožnje, po procenama stručnjaka sa obe strane, je između tri sata i 11 minuta i tri sata i 23 minuta, za vozove koji bi direktno saobraćali, bez zaustavljanja na srpskoj strani i sa dve stanice na mađarskoj strani, a to vreme bi se povećalo ako ide Intersiti voz, za nekih 15 do 20 minuta, na ovih procenjenih za direktnu liniju", rekla je Sofronijevićeva.

Na pitanje Ujheljija kako će izgledati granična i carinska kontrola, Sofronijevićeva je odgovorila da je na srpskoj strani na Centralnoj stanici Prokop u Beogradu već formirana i uspostavljena carinska i granična kontrola za direktne vozove.

Foto: Facebook / Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

"A što se tiče ovih drugih vozova, razmatraju se dve mogućnosti. Prva mogućnost je da u vožnji započne kontrola od Subotice i da traje do Kelebije, ili da se samo obavlja u Kelebiji dok se voz bavi onim stvarima kojima ima regularno zadržavanje", rekla je Sofronijević.

Na pitanje Ujheljija da li će biti više vozova na relaciji Subotica - Segedin, odgovorila je da dva železnička preduzeća trenutno pregovaraju da se sa šest dosadašnjih poveća na 10 polazaka i ukoliko bi dogovor bio postignut, onda bi to bilo spremno za 14. decembar, kada na snagu stupa zimski red vožnje.

Na pitanje Ujheljija dokle je stigla rekonstrukcija pruge Subotica - Baja, Sofronijevićeva je odgovorila da je po programu "Srbija do 2030", predviđena izgradnja na srpskom delu pruge u dužini od 13 km.