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Vlada Srbije usvojila je Uredbu o izmeni programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2026. godinu.

Kako je saopšteno nakon sednice Vlade, izmena Uredbe doneta je kako bi bila nastavljena realizacija programa za koji među građanima postoji veliko interesovanje.

Ko može da konkuriše

Program je namenjen parovima i pojedincima do 45 godina koji žele da žive na selu i ispunjavaju propisane uslove.

Pravo učešća imaju državljani Srbije koji nemaju uknjiženu nepokretnost na svoje ime. Zainteresovani građani sami pronalaze kuću koju žele da kupe, a njena maksimalna vrednost može da iznosi 1,5 miliona dinara.

Sredstva koja država dodeljuje su bespovratna, a program se odnosi na kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije.

U seoske kuće uselilo se više od 17.500 ljudi

Program kupovine seoskih kuća uspešno se sprovodi već šest godina.

Prema podacima Vlade Srbije, do sada su kupljene 4.273 kuće sa okućnicom u ukupno 922 sela, u koje se uselilo više od 17.500 ljudi, prenosi "Blic biznis".