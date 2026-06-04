Slušaj vest

Bračni par Draganić iz Bačkog Gračaca u opštini Odžaci, zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva za brigu o selu, uživa u svom malom raju - kući koju su uspeli da za samo četiri godine od useljenja prošire dogradnjom sprata i još kupe susedni plac da bi imali više prostora.

Planova imaju i svi su vezani za poljoprivredu, jer je selo pravo mesto za različite vidove poljoprivredne proizvodnje.

Čime će se u poljoprivredi baviti još ne znaju, ali Milana Draganić kaže da se suprug Duško u slobodno vreme bavi ratarstvom. On je vozač u Zemljoradničkoj zadruzi u Bačkom Gračacu, a ona nastavnica ruskog jezika u susednom selu, u Deronjama.

Bračni par nije dugo čekao na odgovor ministarstva. U maju 2022. godine su konkurisali za kuću, a u oktobru dobili ključeve.

- U braku smo od 2019. godine. Sin Ognjen ima šest i po godina i zbog njega i nas smo se javili na konkurs. Važna nam je bila ta prva finansijska podrška Ministarstva za brugu o selu, jer bez državnog novca ne bismo uspeli da kupimo kuću i osamostalimo se, pošto smo živeli u zajednici sa Duškovim roditeljima i bratom. Sada, posle te početne snažne državne podrške, samostalno gradimo i budućnost svoju i našeg deteta - rekla je Milana.

Država daje 1,5 miliona U toku je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2026. godinu. Konkurs traje do utroška novca (750 miliona dinara je predviđeno zakonom o budžetu), a najkasnije do 1. novembra. U odnosu na 2021. godinu, kada je program namenjen mladima počeo da se sprovodi, suma bespovratnog novca je povećana za pola miliona i sada iznosi 1,5 miliona dinara.

Foto: Dnevnik

Draganići nisu želeli da odu iz Bačkog Gračaca. U tom selu su odrasli, živi im familija i u maloj sredini svi sve poznaju, što smatraju da je prednost. Oboje misle da je za dete bolje da odrasta u seoskoj sredini, a kada krene u srednju školu moći će da bira kuda će - u Odžake, koji su desetak kilometara udaljeni, ili Sombor i Atatin, do kojih treba preći tridesetak kilometara.