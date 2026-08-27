Slušaj vest

Na ostrvu se nalazi tvrđava iz vremena Napoleonovih ratova koja je pretvorena u privatnu rezidenciju, prenosi austrijska agencija APA. Do ostrva se može doći brodom, a na raspolaganju su dva privatna pristaništa.

Ostrvo kao veliki vrt na vodi

Prema agenciji za nekretnine Lionard Luxury Real Estate, imanje nalikuje velikom vrtu na vodi. Na njemu rastu ukrasno drveće, biljke i voćke, a sa staza se pruža pogled na ostrva Burano i Torčelo (Torcello). Cena ostrva još uvek nije objavljena.

Na Krevanu je 1806. godine, tokom Napoleonovih ratova, izgrađena odbrambena tvrđava. Kasnije je proširena za vreme austrijske uprave, odnosno Lombardijsko-venecijanskog kraljevstva. Ostrvo je, zajedno sa Venecijom, 1866. godine postalo deo Kraljevine Italije, a vojnu funkciju zadržalo je do kraja Prvog svetskog rata.

Tvrđava pretvorena u privatnu kuću

Krevan je kasnije prešao u privatno vlasništvo i pretvoren je u rezidenciju. Od 1996. godine se intenzivno obnavlja, a cilj je bio da se sačuva izvorna arhitektura tvrđave i istovremeno obezbede savremeni uslovi za život. Kuća danas ima četiri sobe i dva kupatila, kao i električnu energiju, vodu, grejanje i klimatizaciju.

Na imanju su moguće i dodatne prepravke. Prema navodima agencije za nekretnine, pomoćne prostorije, uključujući i sobe za čuvare, mogu se pretvoriti u dodatni stambeni prostor.

Ime Krevan potiče od istoimenog kanala koji okružuje ostrvo. Prema lokalnom predanju, naziv je povezan sa franjevačkim monahom koji je učestvovao u obnovi obližnjeg manastira San Frančesko del Dezerto (San Francesco del Deserto).