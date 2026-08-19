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Lorenc Adlon je pre skoro 120 godina osnovao čuveni luksuzni hotel Adlon u Berlinu, a sada se, nakon najave o prodaji hotela, njegov čukununuk spori oko prava na ime.

"Najradije bih otkupio Adlon i svoje ime", rekao je Feliks Adlon za "Zidojče cajtung". "Ne mogu da prodam ni komad sapuna sa sopstvenim imenom."

"Mit o Adlonu postoji", izjavio je Adlon za taj list. "I borim se da se prema tom mitu ophodi na pravi način."

Reč je, kaže, i o porodici, dodajući da je ponosan na njenu istoriju.

Raskošna zgrada u Berlinu izgorela je 1945, osim jednog bočnog krila, a 1984. je potpuno srušena. Hotel je devedesetih godina ponovo izgrađen prema originalnim planovima i svečano otvoren 1997.

Feliks Adlon, prema sopstvenim rečima, nije znao za planove kompanije za nekretnine Jagdfeld da proda legendarni hotel na Pariskom trgu. Ta najava ga je, kaže, "veoma iznenadila".

Zadovoljan je sadašnjim zakupcima, grupom Kempinski.

"Kempinski dobro vodi hotel. Jagdfeld je novi Adlon obnovio sa stilom i klasom", pohvalio ih je potomak osnivača.

Kompanija Jagdfeld, koja upravlja investicionim fondom u čijem je vlasništvu hotel, sada želi da proda hotel za najmanje 280 miliona evra, ali joj je za to potrebna saglasnost investitora.

Iz kompanije navode da su zahvaljujući planiranoj prodaji u poziciji da "slobodno i sopstvenom voljom krenu tim putem i najpoznatiji nemački hotel predaju u nove ruke".

Feliks Adlon se i ranije pojavljivao u javnosti u ime porodice. Pre nekoliko godina, kao predstavnik zajednice naslednika, borio se za odštetu pošto su Sovjeti 1949. porodici oduzeli imovinu.