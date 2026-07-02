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Aman Sveti Stefan danas je zvanično ponovo otvorio svoja vrata, vraćajući u funkciju jedan od najprestižnijih hotelskih kompleksa na Mediteranu i jednu od najprepoznatljivijih razglednica Crne Gore, prenosi Pobjeda.

Vest o ponovnom otvaranju objavljena je na zvaničnim kanalima hotelskog brenda Aman, uz poruku dobrodošlice gostima koji od danas ponovo mogu uživati u jedinstvenom ambijentu ostrva Sveti Stefan.

Povezan s kopnom uskim sprudom od ružičastog peska, nekadašnje ribarsko naselje, pretvoreno u luksuzni hotel svetskog glasa, decenijama je privlačilo kraljevske porodice, svetske lidere, holivudske zvezde i brojne poznate ličnosti. Njegovo ponovno otvaranje predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za crnogorski turizam poslednjih godina.

U objavi Amana navodi se da Sveti Stefan ostaje jedno od najposebnijih mesta na Jadranu - destinacija koja spaja istoriju, autentičnu mediteransku arhitekturu, prirodne lepote i vrhunsku uslugu, nudeći gostima nezaboravno iskustvo na crnogorskoj obali.

Vila Miločer je otvorena 22.juna.