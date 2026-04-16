Najave iz Vlade Crne Gore ukazuju da bi grad-hotel Sveti Stefan ove turističke sezone mogao ponovo da bude otvoren za posetioce. Turizmolog Ivo Županović i Ines Mrdović ocenili su za Radio Crne Gore da je to pozitivna vest, ali su istakli da očekuju da Vlada što pre objavi usaglašeni ugovor sa zakupcem, kako bi javnost imala uvid u finansijske aspekte, ali i detalje koji se odnose na kompleks Kraljičina plaža.

Vlada Crne Gore je nedavno usvojila uslove poravnanja sa kompanijom Adriatic Properties, koji se odnose na ponovno otvaranje kompleksa na Svetom Stefanu.

Ranije je iz Vlade saopšteno da će se na sednici razmatrati Predlog uslova poravnanja u arbitražnom postupku koji se vodi pred međunarodnim sudom u Londonu između države i kompanije Adriatic Properties. Kako su naveli, to predstavlja završni korak ka ponovnom otvaranju grad-hotela.

- Ovim potezom Vlada, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem otklanja rizik isplate potencijalne štete u iznosu od preko 100 miliona evra, a novim predloženim rešenjem povećava se iznos prihoda odnosno zakupnine koju dobijaju preduzeća HTP Miločer i Sveti Stefan hoteli. Takođe, razlika od 500 hiljada evra u obračunatom iznosu zakupnine za Sveti Stefan hotele će odmah biti isplaćena tom društvu, a novitet i veoma bitna stavka za sve građane Crne Gore je to što će država predloženim rešenjem imati godišnje učešće u profitu u iznosu od 10 odsto - objavljeno je nakon sednice vlade, prenela je Beta.

Planirano je da se zakup produži za dodatnih pet godina, koliko kompleks nije bio u funkciji, dok kompanija Adriatic Properties ima obavezu da hotel ponovo otvori najkasnije do juna 2026. godine. Iz Vlade naglašavaju i da u Miločerskom parku nije predviđena dodatna izgradnja.

Sveti Stefan

Sagovornici smatraju da informacije koje su saopštene nakon sednice nisu potpune, te da je potrebno sačekati objavljivanje kompletnog sporazuma o poravnanju.

- Ja bih voleo, inače kao ekonomista, da imam više podataka o tom ugovoru, u smislu da vidim koliko su i da li su poboljšane performanse u finansijskom smislu - kaže Županović.

Mrdović smatra da je obaveza Vlade da učini dostupnom kompletnu dokumentaciju u vezi sa novim dogovorom.

- I da konačno građanima saopšti koliki je bio arbitražni zahtev. Da li je to bilo stotinu miliona ili više. Ako je bilo više, da nam onda jasno saopšte koliko je to bilo više.

Saglasni su da je dobra vest to što će Sveti Stefan, kao jedan od simbola crnogorskog turizma, ponovo primati goste tokom predstojeće sezone.

S druge strane, Mrdović kao negativne aspekte ističe produženje zakupa za pet godina, kao i odobrenje za izgradnju 66 apartmana u okviru kompleksa Kraljičina plaža, što je odluka doneta još pre deset godina.

- Dakle, DPS je dozvolio kondo-hotel Kraljičina plaža a sada je to ovim dogovorom, makar prema onome što je objavljeno u javnosti, i potvrđeno - ističe ona.

Pozitivnom ocenjuje i to što će se zakupnina usklađivati sa inflacijom, ali napominje da je bilo važnije ugovoriti udeo od 10 odsto u poslovnom prihodu, a ne u profitu.

- Zato što firma koja gazduje Svetim Stefanom i budvanskim hotelima ne da nema iskazani profit, nego je na kraju 2024. godine imala bezmalo 270 miliona nagomilanog duga. Dakle, ukoliko želite da ostvarite određenu dobit, onda ćete to vezati za godišnji poslovni prihod jer se on uvek ostvaruje, a profit vam je uvek na klackalici i visi negde u vazduhu - kaže Mrdović.

Nekada prestižno letovalište i jedan od glavnih aduta turističke ponude Crne Gore, Sveti Stefan je zatvoren od 2021. godine. Do zatvaranja je došlo nakon neuspešnih pregovora između kompanije Adriatic Properties i Vlade o uslovima korišćenja ostrva i plaža, odnosno o pristupu koji bi bio omogućen svim turistima, a ne samo gostima hotela.

Kompanija Adriatic Properties zatvorila je hotele Sveti Stefan i Miločer koje je imala u zakupu, kao i obustavila radove na hotelu Kraljičina plaža, uz obrazloženje da ne može da obezbedi mir i privatnost svojim gostima.

Ova odluka usledila je nakon protesta 2021. godine, kada su meštani i lokalne vlasti uklonili kapije na hotelskim plažama, zahtevajući slobodan pristup. Nakon toga su i država i zakupac pokrenuli međusobne tužbe pred međunarodnim sudom.

Tokom februara 2025. godine pokušano je postizanje dogovora, a u pregovore je bio uključen i Novak Đoković, ali oni nisu dali rezultate.

Đoković je od avgusta 2024. godine angažovan kao „globalni savetnik za velnes“ kompanije Aman, koja je upravljala hotelom na Svetom Stefanu. Takođe, od 2018. godine nosi titulu počasnog građanina Budve, koju mu je dodelila lokalna skupština, između ostalog i zbog toga što je za mesto svog venčanja izabrao Sveti Stefan.