Javno preduzeće Urbanizam Novi Sad stavilo je na rani javni uvid izmene plana koje otvaraju prostor za realizaciju velikog solarno-termalnog sistema u okviru kompleksa JKP Novosadska toplana.

Plan obuhvata 86,25 hektara u severoistočnom delu Novog Sada, gde se već nalazi termoelektrana-toplana (TE-TO), ali i površine predviđene za njeno proširenje i nove energetske sadržaje.

U fokusu je projekat od državnog značaja, solarno-termalni sistem vredan 105 mil EUR, za koji je ugovor već potpisan sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Planirana investicija uključuje solarno kolektorsko polje na oko 7,4 hektara, dva sezonska skladišta toplote na oko 15 hektara, i prateću tehničku infrastrukturu.

Ukupno, kompleks solarno-termalnog sistema zauzimaće oko 29,7 hektara.

Istovremeno, plan predviđa i dalje širenje postojećeg TE-TO kompleksa (oko 19 ha), gde je u planovima izgradnja novog gasno-parnog bloka, deo šire tranzicije ka modernijem energetskom sistemu grada.

Veći deo zemljišta koje ulazi u obuhvat plana danas je neizgrađen i koristi se kao poljoprivredno.

Krajnji cilj je, kako se navodi, integracija obnovljivih izvora energije u sistem daljinskog grejanja i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, uz paralelni razvoj postojeće energetske infrastrukture.

Biznis Kurir/eKapija

Ne propustiteInfoBizMenja se lični opis Novog Sada: Umesto starih kuća oko Sajma niču moderne zgrade, a ko planira porodicu, obradovaće ga novo lice porodilišta i vrtića
InfoBizProjekat koji olakšava put kroz Srbiju: Inženjerski gigant na Dunavu ulazi u završnu fazu - evo kada se spaja novi most u srcu Vojvodine
InfoBizSrce Novog Sada dobija novo lice: Najveća obnova starog jezgra - evo šta je sve urađeno, a izgledaće nestvarno
InfoBizNovi Sad dobija dva veštačka jezera: Veličina 35 fudbalskih terena, investicija od 105 miliona evra, a evo čemu će služiti
