Slušaj vest

Javno preduzeće Urbanizam Novi Sad stavilo je na rani javni uvid izmene plana koje otvaraju prostor za realizaciju velikog solarno-termalnog sistema u okviru kompleksa JKP Novosadska toplana.

Plan obuhvata 86,25 hektara u severoistočnom delu Novog Sada, gde se već nalazi termoelektrana-toplana (TE-TO), ali i površine predviđene za njeno proširenje i nove energetske sadržaje.

U fokusu je projekat od državnog značaja, solarno-termalni sistem vredan 105 mil EUR, za koji je ugovor već potpisan sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Planirana investicija uključuje solarno kolektorsko polje na oko 7,4 hektara, dva sezonska skladišta toplote na oko 15 hektara, i prateću tehničku infrastrukturu.

Ukupno, kompleks solarno-termalnog sistema zauzimaće oko 29,7 hektara.

Istovremeno, plan predviđa i dalje širenje postojećeg TE-TO kompleksa (oko 19 ha), gde je u planovima izgradnja novog gasno-parnog bloka, deo šire tranzicije ka modernijem energetskom sistemu grada.

Veći deo zemljišta koje ulazi u obuhvat plana danas je neizgrađen i koristi se kao poljoprivredno.

Krajnji cilj je, kako se navodi, integracija obnovljivih izvora energije u sistem daljinskog grejanja i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, uz paralelni razvoj postojeće energetske infrastrukture.