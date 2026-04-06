U narednim godinama očekuje se značajna transformacija blokova koji se nalaze između Novosadskog sajma, Mičurinove ulice, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića.

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada raspisala je rani javni uvid u Elaborat plana generalne regulacije za ovaj prostor, koji obuhvata približno 25,50 hektara.

Kako je navedeno u dokumentu, cilj izrade i usvajanja plana jeste preispitivanje urbanističkih parametara utvrđenih prethodnom planskom dokumentacijom, kao i definisanje prostornih kapaciteta, pravila uređenja i pravila građenja koji bi omogućili „dalji harmoničan prostorni razvoj raznovrsnih sadržaja predmetnog područja“, u skladu sa Generalnim urbanističkim planom.

Šta je predviđeno planom

Za opštegradski centar uz Bulevar kralja Petra I, duž severne granice obuhvata plana, planira se završetak do sada nerealizovanih delova uličnog niza, izgradnjom novih objekata maksimalne spratnosti P+5+Pk, uz usklađivanje sa visinama krovnih venaca susednih objekata.

U segmentu višeporodičnog stanovanja srednjih gustina predviđena je spratnost P+4+Pk, dok će objekti velike gustine ostati u već izgrađenim okvirima, odnosno od četiri do osam spratova.

Plan uključuje i proširenje kompleksa Ginekološko-akušerske klinike, poznate kao Betanija. Povećanje kapaciteta biće ostvareno delimično na račun postojećih stambenih parcela na južnoj strani, kao i izgradnjom novog objekta porodilišta sa neonatologijom, spratnosti od P+2 do P+3.

Kada je reč o kompleksu PU „Radosno detinjstvo“, predviđeno je proširenje gabarita kroz dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta, uz mogućnost njegove potpune zamene novim objektom maksimalne spratnosti P+1.

Za objekat studentskog standarda u neposrednoj blizini Sajma nije planirano povećanje ni kapaciteta ni spratnosti. Takođe je istaknuto da će zelene površine u okviru prostora učeničkog i studentskog standarda biti prilagođene potrebama korisnika, kroz sportske i rekreativne zone, prostore za odmor i učenje na otvorenom, uz opremanje urbanim mobilijarom.

Kako je u dokumentu naglašeno, za pojedine delove plana razmatraće se zamena porodičnog stanovanja višeporodičnim manjih gustina i to u vidu objekata maksimalne spratnosti suteren, prizemlje, jedan sprat i potkrovlje u dve etaže. Ovi objekti će se graditi na maksimalno 40 odsto površine parcele i biće pokriveni ravnim ili plitkim kosim krovovima koje zaklanja atika. U ovim objektima planiraće se maksimalno tri stambene jedinice.

Zeleni skver u središtu Trga 1. maja biće očuvan kao javni parkovski prostor, dok je u severozapadnom delu obuhvata, na lokaciji gde će nakon izmeštanja sadržaja kompleksa DES biti izgrađeno višeporodično stanovanje srednjih gustina, planirana linijska javna zelena površina.

Za kompleks Uspenskog groblja primenjivaće se uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture i JKP Lisje. Takođe je navedeno da će u okviru nacrta plana biti razmotreni elementi saobraćajnica i poprečnih profila ulica, kao i potrebe i mogućnosti za izgradnju podzemne garaže.

Ovaj dokument biće dostupan na ranom javnom uvidu do 24. aprila.