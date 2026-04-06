Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je Srbija jedna od tri evropske zemlje koja ima zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom i istakla da je država orijentisana na plasman domaćih proizvoda na kinesko tržište.

Mesarovićeva je navela da svi susreti sa kineskim prijateljima obezbeđuju dugoročne planove i jednu od najvećih razvojnih šansi naše zemlje.

- Puno rezultata i uspeha je ostvareno, ali i puno potencijala je pred nama koje ćemo iskoristiti u punom volumenu, koristeći prednosti Sporazuma o slobodnoj trgovini. Naši kineski prijatelji mogu da koriste Srbiju kao kapiju ka Evropi. To je stvar strateškog opredeljenja Sija i ličnom odnosu predsednika Vučića i Sija kada je u pitanju naša zemlja - rekla je Mesarovićeva za TV Prva.

Platforma za ekonomski razvoj

Ona je navela da je Sporazum o slobodnoj trgovini platforma za ekonomski razvoj u Srbiji, podsećajući da se od 2016. godine dogodio niz investicija u zemlji, a da su na molbu predsednika Vučića realizovane dve najveće investicije u Srbiji.

- Borimo se na dva fronta, s jedne strane da dalje privlačimo investicije u našu zemlju, da postanemo ključna karika u automotiv industriji, da budemo tehnološko čvorište Evrope, s druge strane imamo cenovne prednosti kada je u pitanju naš plasman roba na kinesko tržište. Tu su dominantno prerađivačke delatnosti, gde smo konkurentni kada je u pitanju vino, rakija, džemovi, med. Primera radi prošle godine smo izvezli 361 tonu suve šljive, 6.500 kilograma meda - rekla je Mesarovićeva.

Ministarka je ukazala da je imperativ predsednika Vučića u saradnji sa Kinom da naša država bude operativni nosilac proboja i izvoza privrede na kinesko tržište.

- Nije lako da se privrednik sam probije, ali kada imate direktnu podršku vlasti Kine, Srbiji su otvorena sva vrata. Uvek ćemo kao vlada biti fokusirani na izvoz. Izvoz direktno utiče na BDP i na otvaranje novih radnih mesta - rekla je Mesarovićeva.

Borba za srpska vina i voće

Ona je najavila da će boraviti u poseti Kini od 20. aprila, gde će posetiti nekoliko provincija i boriti se za plasman naših vina, rakije, suve šljive, svežih jabuka.

- I naši privrednici će biti deo delegacije, na to sam posebno ponosna. Veliko tržište zahteva i velike količine proizvoda. Obim proizvodnje su sada imperativ za nas. Privrednici su zahvalni prema državi što su jedna od tri evropske zemlje koja ima zaključen Sporazum sa NR Kinom. Nemojmo zaboraviti da je Srbija treća zemlja u Evropi koja ima zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini, posle Islanda i Švajcarske. Prva sa sveobuhvatnim strateškim planom. Prvi put se dešava da država ovako nastupa i da vrši proboj. Carinska stopa će 2028. biti nula odsto. Na veći broj artikala je ugašena, na ukupno 19.000 proizvoda - rekla je Mesarovićeva.