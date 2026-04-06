- Današnji događaj je jedan od najlepših i najradosnijih koje organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, jer iza svakog rešenja koje uručujemo stoji jedna porodica sa najmanje jednim detetom, koja je napravila važan korak ka sigurnijoj i bezbrižnijoj budućnosti. Danas dodeljujemo rešenja majkama kojima su sredstva odobrena na 13. sednici Komisije, kada je pozitivno rešeno 59 zahteva u ukupnoj vrednosti od oko milion evra. To znači da je još toliko porodica trajno rešilo svoje stambeno pitanje - istakla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević prilikom svečanosti organizovane u Palati Srbija povodom uručenja rešenja majkama.

Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Kako je navela, sprovođenjem programa dodele bespovratnih sredstava afirmiše se politika čiji je cilj da kreira stabilan, siguran i podržavajući okvir za sve porodice u Srbiji. Od uvođenja mere 2022. godine, podršku je dobilo oko 1.500 porodica širom Srbije, za šta je izdvojeno blizu 24 miliona evra. Samo u ovom mandatu, stambeno je zbrinuto blizu 700 porodica, uz ulaganja veća od devet miliona evra.

Istovremeno, država nastavlja da unapređuje i druge vidove podrške. Od 1. aprila povećan je cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, čime je omogućeno da ovu vrstu pomoći koristi veći broj porodica, posebno onih kojima je najpotrebnija. Za te namene obezbeđeno je dodatnih 950 miliona dinara.

Osim toga, kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, ministarstvo je nedavno podržalo 64 jedinice lokalne samouprave sa više od 392 miliona dinara za sprovođenje 112 mera populacione politike, usmerenih na unapređenje uslova života porodica u sredinama u kojima žive.

Ministarka Žarić Kovačević ovom prilikom naglasila je i da je u toku javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, koja traje do 16. aprila, a osvrnula se na roditeljski dodatak, koji je danas sedam puta veći u odnosu na period od pre 13 godina i koji koristi dvostruko više roditelja. Takođe, ukazala je i na značaj Alimentacionog fonda, kojim se obezbeđuje ekonomska sigurnost za decu iz razvedenih brakova i čije resurse trenutno koristi više od 730 dece.

- Sve ove mere predstavljaju deo šireg, sistemskog pristupa države, čiji je cilj da roditeljstvo učini sigurnijim, dostupnijim i podržanijim, a porodicu dodatno osnaži kao temelj društva. Drage mame, danas dobijate konkretnu podršku države, ali istovremeno šaljete snažnu poruku – da verujete u svoju porodicu, u svoj dom i u budućnost svoje dece - zaključila je ministarka Žarić Kovačević.