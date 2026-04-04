Iako na prvi pogled deluje kao tehnička promena namenjena bankama, ova novina će direktno uticati na svakodnevni život građana, način slanja novca iz inostranstva, ali i poslovanje domaće privrede.

U praksi, SEPA donosi brže transfere novca, znatno niže provizije i jednostavnije finansijsko povezivanje sa Evropskom unijom.

Šta je SEPA i zašto je važna za Srbiju

SEPA (Single Euro Payments Area) predstavlja sistem koji omogućava da se plaćanja u evrima između zemalja obavljaju na isti način kao i unutar jedne države. To znači da će građani i firme iz Srbije moći da šalju i primaju novac iz inostranstva gotovo jednako jednostavno kao kada vrše domaće uplate.

Konsultant u oblasti finansija, doktor Nikola Seneši objasnio je kako to funkcioniše u praksi.

- SEPA sistem je nešto za šta se mi dosta dugo borimo i napokon počinje ove godine. To je sistem gde prestajemo da budemo izopšteni iz sistema evropskog plaćanja. Za svakog građanina Srbije to znači da će moći da vrši plaćanja i da prima plaćanja bez značajnih provizija koje to sada uzimaju banke, a za državu to znači godišnje oko 400 do 500 miliona evra u uštedi - ističe Seneši.

Jeftiniji i jednostavniji transferi novca

Jedna od najvećih promena odnosi se na cenu slanja novca.

Do sada su međunarodni transferi često koštali između 20 i 50 evra, a u nekim slučajevima provizija je bila veća od samog iznosa koji se šalje. Sa uvođenjem SEPA sistema, te naknade će pasti na svega jedan do dva evra. To posebno znači građanima koji imaju porodicu u inostranstvu - studentima, radnicima ili penzionerima koji primaju novac iz drugih zemalja.

Manji troškovi omogućavaju i češće, ali manje uplate, što dodatno olakšava svakodnevni život velikom broju ljudi.

- SEPA je sistem koji ne urušava poreski i kontrolni sistem. On je i dalje pod kontrolom Narodne banke, ali omogućava jedan veoma brz transfer novca, ubrzanje privrede, ali se pre svega odnosi na građane - rekao je Seneši.

Brži transferi - novac stiže istog dana

Pored nižih troškova, transferi će biti i znatno brži. U praksi, to znači da novac poslat ujutru može biti na računu već istog dana, predveče. U budućnosti se očekuje i uvođenje tzv. SEPA instant plaćanja, gde će novac stizati za svega nekoliko sekundi.

Ovakva brzina do sada je bila nezamisliva za međunarodne transfere, koji su često trajali više dana.

Da li građani menjaju dokumenta?

Građani neće morati da menjaju svoje kartice, račune niti dokumenta.

Prelazak na SEPA sistem odvijaće se kroz banke, koje su već godinama pripremane za ovu promenu. Ono što se od korisnika očekuje jesu minimalne, tehničke prilagodbe u okviru bankarskih usluga, ali bez komplikovanih procedura. Drugim rečima - sistem će se promeniti, ali korisničko iskustvo ostaje jednostavno, pa građani ne treba da brinu da li će moći da šalju ili primaju novac kao i do sada.

Kako se menja dosadašnji sistem plaćanja

Do sada su međunarodni transferi uglavnom išli preko SWIFT sistema ili servisa poput Western Uniona i MoneyGrama. Ti sistemi su bili sporiji i značajno skuplji. SEPA donosi moderniji pristup - transferi su jeftiniji, brži i jednostavniji, iako i dalje nisu potpuno besplatni.

Za banke to znači manju zaradu od provizija, ali i efikasniji sistem i veću konkurentnost na tržištu.

- Lično mislim da banke koje su do sada koristile SWIFT sistem, sistem međunarodnog plaćanja, koji je jedan staromodan sistem gde je prosečan transfer koštao od 20 do 40 evra, slično kao i Western Union, ne mogu očekivati da će profitirati, ali mogu očekivati da će ubrzati sistem transfera. Ni SEPA nije besplatna. I ona se plaća, ali se plaća mnogo manje i služi da ubrza tok i da mi krenemo ka Evropi - rekao je Seneši.

Uticaj na privredu i mala preduzeća

SEPA će posebno značiti malim i srednjim preduzećima, kao i startapima koji posluju sa inostranstvom. Brži protok novca omogućava lakše poslovanje, bolju likvidnost i jednostavniju saradnju sa partnerima iz Evrope.

Istovremeno, sistem ostaje pod kontrolom Narodne banke Srbije, što znači da nema narušavanja finansijske kontrole ili poreskog sistema - samo se ubrzava i pojednostavljuje tok novca.

Stav Udruženja menjača: Manje provizije i veći priliv novca

Iz Udruženja menjača ističu da će smanjenje provizija imati veliki efekat na ukupne finansijske tokove u Srbiji. Očekuje se da će priliv novca iz inostranstva dostići desetine milijardi evra godišnje, što predstavlja značajan podsticaj za domaću ekonomiju. Takođe, naglašava se da će provizije biti višestruko manje nego kod postojećih sistema za transfer novca, što dodatno ide u korist građana.