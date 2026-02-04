Slušaj vest

Od 4. maja Srbija ulazi u jednu od najvećih finansijskih promena, a plaćanje u evrima više neće biti isto. Naime, uvodi se SEPA sistem (Single Euro Payments Area) jedinstveni evropski platni prostor koji menja način na koji se novac prenosi između Srbije i zemalja EU.

Uvođenje ovog sistema direktno će uticati na brzinu transakcija, visinu bankarskih troškova i jednostavnost međunarodnih plaćanja, kako za građane, tako i za privredu.

SEPA omogućava da se transferi u evrima obavljaju pod gotovo istim uslovima kao domaća plaćanja - brže, jednostavnije i uz znatno niže provizije. Zbog toga se ovaj sistem smatra jednim od ključnih koraka u dubljem povezivanju Srbije sa evropskim finansijskim tržištem i savremenim platnim tokovima.

Ideja je da se ukloni razliku između domaćih i prekograničnih plaćanja, tako da slanje novca u drugu zemlju funkcioniše jednako jednostavno kao uplata unutar iste države.

SEPA plaćanja se zasnivaju na jedinstvenim pravilima, upotrebi IBAN broja računa i visokom nivou automatizacije. U praksi to znači da se transferi u evrima najčešće realizuju u roku od jednog radnog dana, uz jasno definisane i niže bankarske naknade.

Za razliku od klasičnih međunarodnih plaćanja, SEPA smanjuje broj posrednika u lancu obrade transakcije, što donosi veću transparentnost, manje zastoje i niže ukupne troškove za korisnike.

Građani u Srbiji lakše će slati i primati novac iz inostranstva, a biće i jednostavnije plaćanje usluga u zemljama EU. Za privredu, SEPA znači efikasniji i predvidljiviji platni sistem brža plaćanja partnerima, bolju kontrolu novčanih tokova i manji administrativni teret. Time ovaj sistem postaje važan alat za kompanije koje posluju ili žele da se šire na evropsko tržište.

Uvođenje SEPA standarda zahteva visok nivo tehničke, bezbednosne i organizacione spremnosti finansijskog sistema koji će funkcionisati u skladu sa evropskim standardima.