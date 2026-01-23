Klijenti ALTA banke će prvi u zemlji osetiti benefite jedinstvenog evropskog platnog prostora zahvaljujući uvođenju SEPA standarda. Srbija je zvanično zakoračila u novu eru finansijske integracije sa Evropom, a ALTA banka se pozicionirala kao apsolutni lider ovog procesa. Kao prva finansijska institucija na našem tržištu koja je dobila saglasnost za uvođenje SEPA (Single Euro Payments Area) standarda, ALTA banka još jednom potvrđuje svoju viziju moderne, digitalno orijentisane banke.

Ovaj strateški korak predstavlja istorijsku prekretnicu za srpski bankarski sektor, jer za klijente ALTA banke implementacija SEPA protokola u praksi znači brisanje barijera u poslovanju sa Evropom. Nova era prekograničnog plaćanja donosi uštede pre svega kroz značajno smanjenje provizija i troškova transakcija u evrima ka zemljama članicama SEPA zone. Ova pogodnost omogućava klijentima da plaćanja obavljaju pod istim uslovima u svih 27 zemalja članica Evropske unije, kao i u drugim državama koje pripadaju ovom sistemu.

Pored finansijskih benefita, klijenti mogu da računaju i na maksimalnu brzinu, da novac do primaoca stiže u najkraćem mogućem roku, često i istog dana, zahvaljujući potpunom eliminisanju suvišnih posrednika. Čitav proces je osmišljen tako da pruži maksimalnu jednostavnost i sigurnost, koristeći jedinstveni IBAN standard uz najviše evropske protokole zaštite podataka.

Činjenica da je ALTA banka prva dobila potvrdu za uvođenje ovog sistema rezultat je kontinuiranog ulaganja u digitalizaciju i infrastrukturu. Banka na ovaj način direktno podržava domaću privredu, olakšavajući izvoznicima, malim preduzećima, ali i fizičkim licima pristup evropskom tržištu pod uslovima koji važe unutar EU.

“Ponosni smo što smo među prvim bankama u Srbiji koje su dobile saglasnost i koje klijentima otvaraju vrata SEPA sistema. Naš cilj je da bankarstvo učinimo jednostavnim, brzim i dostupnim, a ovo je ključni korak u tom pravcu“, poručuju iz ALTA banke.

Prilagođavanje SEPA standardima nije samo tehničko unapređenje, već jasna poruka klijentima da je njihova banka spremna za globalnu utakmicu i da potrebe klijenata uvek stavlja na prvo mesto.