Iako se u Beogradu ovih dana na svakom koraku mogu čuti različiti strani jezici broj gostiju iz inostranstva koji su izabrali da za katolički Uskrs posete srpsku prestonicu manji je nego pre godinu dana.

Kako za Kurir Biznis tvrdi Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženje hotelsko ugostiteljske privrede (HORES) popunjenost hotelskih kapaciteta za predstojeći Uskrs je oko 60 odsto.

- Ima dosta i stranaca, ali ima i naših građana iz Srbije, kao i iz regiona. Od stanih turista najviše ima Turaka i Rusa. Ima dosta i mladih iz regiona. Popunjenost u hotelima je negde oko 60 procenata. Bilo bi još više gostiju kada bi bilo nekih organizovanih događaja kao što bude oko Nove godine. Kada nema nikakvih događaja, onda nema ni turista - kaže Genov za Kurir Biznis.

Prema njegovim rečima jedan od razloga što je manje gostiju u Beogradu su previsoke cene u restoranima.

- U restoranima su cene previsoke, dok su u hotelima na istom nivou kao prošle godine, čak i niže. Drugi razlog je rat na Bliskom istoku i u Ukrajini, a bezbednost je turistima na prvom mestu, pa generalno ljudi manje putuju - objašnjava Genov.

On ističe da je normalno da će zbog svega ovoga od turista za katolički Uskrs hotelijeri i ugostitelji u Beogradu imati manji prihod.