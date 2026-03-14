Krakovi petog mosta u Novom Sadu sada su već jasno uočljivi, a ova konstrukcija preko Dunava, kako su naveli u Koridorima Srbije, prema planu bi trebalo da bude spojena tokom aprila.

Most je projektovan kao „ekstrados“ konstrukcija sa kosim zategama, sa rasponskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Predviđeni su i dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara, zakošeni ka spolja. Rasponi glavnog mosta iznose 134, 235 i 134 metra. Završetak radova i puštanje mosta u saobraćaj najavljeno je za drugu polovinu 2026. godine.

Konstrukcija mosta obuhvata severnu prilaznu konstrukciju na kaćkoj strani, dužine 668,62 metra, glavnu mostovsku konstrukciju dugu 505,75 metara, kao i južnu prilaznu konstrukciju na petrovaradinskoj strani, čija je dužina 488,62 metra.

Temelj glavnog stuba sa pilonima izveden je na šipovima, kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona oslanjaju se na po 37 šipova prečnika jedan i po metar i dužine oko 37 metara.

Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući i deo koji prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok južna prilazna konstrukcija ima tri takve celine. Most preko Dunava (deonica 3) predstavlja jedan od ključnih objekata na projektu Fruškogorskog koridora, uz tunel Iriški venac dug 3,5 kilometara. Ukupna dužina mosta biće 1,7 kilometara, dok je širina glavnog mosta 28 metara, a prilaznih konstrukcija 25 metara. Duž čitave konstrukcije planirane su i biciklističke staze širine dva metra.